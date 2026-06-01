¿A partir de cuándo aumentan los pasajes de avión?

Los pasajes aéreos sufrirán un nuevo incremento a partir del jueves, una medida que impactará tanto en los vuelos de cabotaje como en algunas rutas internacionales operadas desde Argentina. El ajuste responde a la actualización de distintos costos vinculados a la actividad aerocomercial y podría reflejarse en el valor final que pagan los pasajeros al momento de adquirir un ticket.

Según fuentes del sector, el aumento está relacionado con modificaciones en tasas, servicios aeroportuarios y otros componentes que forman parte de la estructura tarifaria de los vuelos. Como consecuencia, las aerolíneas deberán trasladar parte de esos mayores costos a las tarifas ofrecidas al público.

La medida llega en un contexto en el que la demanda de viajes aéreos muestra signos de recuperación y en el que muchas compañías buscan sostener la rentabilidad de sus operaciones frente al incremento de los costos operativos. Combustible, mantenimiento, servicios en aeropuertos y costos asociados a la infraestructura son algunos de los factores que inciden en el precio de los pasajes.

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Especialistas del sector explican que el impacto del aumento no será uniforme. El valor final dependerá de la ruta, la anticipación con la que se compre el pasaje, la disponibilidad de promociones y la política comercial de cada aerolínea. Sin embargo, coinciden en que los usuarios podrían notar una suba en los precios de los tickets emitidos desde la entrada en vigencia de la actualización.

Para quienes tienen previsto viajar en las próximas semanas o durante las vacaciones de invierno, la recomendación es comparar tarifas y evaluar la compra anticipada, ya que los cambios en los costos suelen reflejarse rápidamente en los sistemas de venta de las compañías aéreas.

El transporte aéreo continúa siendo una de las alternativas más elegidas para recorrer largas distancias dentro del país y para viajar al exterior. No obstante, los incrementos periódicos en las tarifas representan un desafío para muchos pasajeros, especialmente en un escenario económico donde el costo de los servicios vinculados al turismo mantiene una tendencia alcista.

Con la entrada en vigor de los nuevos valores el jueves, el mercado aerocomercial volverá a experimentar una actualización de precios que podría repercutir en la planificación de viajes de miles de personas. Las aerolíneas y operadores turísticos seguirán de cerca la evolución de la demanda para evaluar el impacto de esta medida en los próximos meses.