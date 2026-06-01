Triquinosis: las claves para prevenir una enfermedad que reaparece cada invierno.

Con la llegada del invierno, comienza la temporada de mayor riesgo de triquinosis en Argentina, el SENASA reforzó las recomendaciones para prevenir esta enfermedad parasitaria asociada al consumo de carne de cerdo y productos cárnicos crudos o insuficientemente cocidos.

En esta época del año, muchas familias producen chacinados aprovechando las bajas temperaturas para los procesos de maduración. La triquinosis se transmite cuando las personas consumen alimentos que contienen larvas del parásito Trichinella.

El riesgo aparece principalmente en productos artesanales sin controles sanitarios adecuados, como embutidos, fiambres o salazones elaborados de manera casera.

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La enfermedad puede manifestarse de distintas maneras. En algunos casos aparecen síntomas como fiebre, dolores musculares, diarrea o hinchazón en los párpados.

En otros, el cuadro puede agravarse según la cantidad de larvas ingeridas y el estado general de salud de cada persona.

Entre las recomendaciones para los productores aparecen el control de roedores ya que son una de las principales vías de transmisión del parásito a los cerdos.

Para los consumidores, una de las recomendaciones más importantes es revisar el origen de los productos antes de comprarlos.