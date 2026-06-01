Solo el 10% de los trabajadores pueden ahorrar.

En un contexto donde los salarios están por detrás de la inflación, para las familias argentinas ahorrar se convirtió en un desafío. En ese sentido, un informe de Bumeran revela que apenas el 10% de los trabajadores locales logra invertir sus ahorros.

Y dentro de ese pequeño grupo, las preferencias son variadas: algunos optan por dólares (16%) otros por fondos comunes de inversión (30%), plazos fijos (9%) o acciones (15%).

Hay algunos que se preguntan qué hacer para que su dinero no pierda valor, en ese caso los especialistas recomiendan fijar algunos objetivos si el ahorro es para mediano o largo plazo.

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Según los expertos no es lo mismo irse de vacaciones, comprarse un auto este año o una casa dentro de algún tiempo. Los especialistas agregan que quienes tienen metas a corto plazo se inclinan por instrumentos en pesos, mientras que quienes buscan preservar valor, muchas veces priorizan activos dolarizados.

Por otro lado, resaltan la importancia de la educación financiera, siempre con docentes que estén formados académicamente y certificados por alguna institución.

La otra alternativa es abrir una cuenta comitente en un agente de bolsa. Según algunos asesores esa opción brinda mayor flexibilidad y permite construir estrategias más personalizadas.