El conmovedor video de Viru, la esposa del Indio Solari, consolando a una fanática que se volvió viral

El multitudinario velatorio del Indio Solari, realizado este fin de semana en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda, dejó imágenes de profunda tristeza y emoción colectiva. En las últimas horas, comenzó a circular con fuerza en las redes sociales un video que se volvió viral, donde se observa a Virginia “Viru” Mones Ruiz, la esposa del mítico cantante, teniendo un conmovedor gesto de consuelo hacia una fanática que lloraba desconsolada frente al féretro del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“El video de Viru consolando a una ricotera quebrada, qué decir”, escribió una usuaria en la red social X junto a la filmación que conmovió a toda la comunidad ricotera. En el clip se ve el momento exacto en el que Mones Ruiz se acerca a la joven quebrada en llanto tras despedir los restos del artista. “Tranquilizate. Yo le doy un beso al Indio de tu parte. Chau, cuidate”, se le escucha decir con ternura a la mujer que acompañó al músico durante más de cuatro décadas.

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Ante el tierno accionar, otros fanáticos presentes no dudaron en dedicarle palabras de agradecimiento por su rol histórico: “Viru, fuiste la mejor compañera que tuvo en toda su vida”, le expresaron, a lo que ella respondió con un sentido “Gracias”.

Adiós al Indio Solari: se fue el hombre que le dio al rock argentino su dimensión filosófica

Quién es Virginia “Viru” Mones Ruiz, el gran pilar del Indio Solari

Virginia Mones Ruiz conoció al Indio Solari en 1981, en los albores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Mientras él se transformaba en la figura más influyente y convocante del rock argentino, ella optó por construir una vida marcada por el estricto bajo perfil, lejos de las cámaras y la exposición mediática. En el año 2000, la pareja consolidó su amor con el nacimiento de Bruno Solari, el único hijo del matrimonio.

Virginia "Viru" Mones Ruiz y el Indio Solari estuvieron juntos durante 40 años.

Durante los últimos años, a raíz del diagnóstico de Parkinson que obligó al vocalista a bajarse de los escenarios, "Viru" se transformó en su principal sostén personal y familiar. Juntos se refugiaron en su propiedad de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó, buscando la tranquilidad necesaria para afrontar la enfermedad del artista.

Ambos son padres de su único hijo, Bruno.

Cómo fueron los últimos minutos del ídolo popular

Este viernes se conocieron los detalles trágicos que rodearon el fallecimiento del cantante. Virginia y la mujer que lo asistía diariamente fueron quienes lo rescataron de la pileta de su casa, un espacio que el Indio utilizaba con frecuencia para intentar aliviar los dolores corporales que le causaba el Parkinson.

La última peregrinación

Al notar que algo andaba mal, ambas lo sacaron del agua y llamaron de inmediato al servicio de emergencias médicas. A pesar de que los profesionales de la salud le realizaron maniobras de reanimación de forma urgente, el resultado fue negativo. Posteriormente, los resultados de la autopsia trajeron claridad sobre el deceso: el informe forense determinó que el Indio Solari falleció de forma inmediata a raíz de un ACV hemorrágico, descartando de plano la hipótesis de un ahogamiento.

MEG/fl