La partida del Indio Solari no solo fue noticia en Argentina, donde un millón de personas peregrinaron desde todo el país a Avellaneda para despedirse de su ídolo. Muchos medios internacionales publicaron necrológicas destacando la relevancia e influenca de las canciones del Indio para generaciones de argentinos. Otros se detuvieron en el fenómeno de masas que fue su último adiós, mezcla de velatorio público, "misa ricotera" y -en algunos casos- espacio de protesta y resistencia contra las medidas más antipopulares del Gobierno nacional.

A pedido de la familia, terminó el velorio del Indio Solari

El diario El País de Madrid, España, publicó una amplia cobertura. Comenzó el viernes con una nota titulada "Muere el ‘Indio’ Solari, una de las últimas leyendas del rock argentino", seguida luego el domingo de un artículo de opinión: "Indio Solari, el único héroe". Unas horas después, ya en la noche del domingo, agregó una fotogalería con imágenes de reporteros gráficos de varias agencias internacionales, bajo el título "El último adiós al Indio Solari, en imágenes".

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Son muchos los medios uruguayos conmovidos por el deceso del artista argentino. En el diario El País de Montevideo, Uruguay, la periodista Belén Forment publicó el mismo viernes un sentido homenaje al músico, titulado con una cita de un comentario que leyó en redes sociales: "“Cuando no había nada, tenía a Patricio Rey”: la muerte del Indio Solari (y un refugio más allá de la vida)". Y el medio Subrayado se enfocó en el velatorio: "Más de cinco kilómetros de fila: una multitud da el último adiós al 'Indio' Solari, icono del rock argentino".

La Diaria hizo una serie de tres artículos. El primero da la noticia: "Murió el Indio Solari, poeta de masas y cabeza de la expresión rockera más popular de la región". El segundo anuncia: "El velatorio del Indio Solari será este domingo en el parque Domínico de Avellaneda". El tercero, publicado este domingo, es el más subjetivo: "¿Qué estabas haciendo cuando murió el Indio? Crónica de las manifestaciones populares en Buenos Aires", con fotos del velatorio.

El Indio Solari, el poeta maldito del país libertario

Un título recorrió los medios angloparlantes: "Carlos 'Indio' Solari, a legend of Argentina's rock scene, dies at 77" ("Carlos 'Indio' Solari, una leyenda de la escena del rock de Argentina, muere a los 77"). Proviene de un artículo de la periodista Almudena Calatrava, de la agencia AP, que se publicó en medios como The Washington Post, The Seattle Times y la revista musical Billboard, entre muchísimos otros.

Ese mismo título también tuvo su versión en portugués, publicado por medios como Folha de Sao Paulo y O Globo: "Morre Carlos Alberto 'Indio' Solari, lenda do rock argentino, aos 77 anos".

El medio paraguayo Última hora unió la noticia con el análisis y la cobertura del velatorio en el artículo "Despiden al Indio Solari en Argentina: 'Fue un músico para el pueblo".

Desde Chile, La Tercera publicó primero la noticia, y un rato después una sentida necrológica: "Adiós al Indio Solari: misticismo y argentinidad pura".

Decenas de medios audiovisuales de toda América difundieron la noticia de la muerte de Carlos Alberto Solari junto con imágenes de la despedida de un millón de personas en Villa Domínico, lo que se conoció como la "última misa ricotera". De fondo siguen sonando sus canciones.

MB/fl