Presentan un proyecto de ley para declarar el 5 de junio como el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo

El diputado nacional Esteban Paulón presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar el 5 de junio de cada año como el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo, en homenaje al legado artístico y cultural de Carlos Alberto 'Indio' Solari.

La iniciativa, registrada bajo el expediente 2688-D-2026, propone reconocer no sólo la trayectoria del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sino también el fenómeno social y cultural que se desarrolló alrededor de su obra y de la comunidad de seguidores que lo acompañó durante décadas.

Según los fundamentos del proyecto, Solari constituye una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina. El texto destaca que sus composiciones trascendieron el ámbito estrictamente musical para convertirse en una referencia cultural, social y simbólica para varias generaciones, a partir de letras caracterizadas por su riqueza poética, su mirada crítica y su capacidad de generar identificación colectiva.

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"La muerte del Indio Solari puso en evidencia la magnitud de una expresión cultural que marcó a varias generaciones de argentinos. Muchos crecimos con su música como banda sonora de nuestras vidas y alrededor de ella se construyó una identidad colectiva, la cultura ricotera, que merece ser reconocida. Con este proyecto buscamos destacar ese legado y también reivindicar al pogo como una expresión popular y comunitaria que forma parte de la cultura argentina", afirmó Paulón a Perfil.



La prensa internacional se hace eco de la muerte y el masivo velatorio del Indio Solari

La propuesta pone especial énfasis en el concepto de “cultura ricotera”, definida como una identidad colectiva construida alrededor de las canciones, los recitales y los símbolos asociados a Los Redondos y a la posterior carrera solista del Indio. El proyecto sostiene que ese fenómeno logró consolidar una comunidad diversa e intergeneracional, convirtiéndose en una de las expresiones más significativas de la cultura popular argentina de las últimas décadas.

En ese marco, el texto también reivindica al pogo como una manifestación de participación, celebración y pertenencia. Los fundamentos señalan que las multitudinarias convocatorias de Los Redondos y del Indio Solari transformaron esa práctica en un símbolo reconocible de encuentro popular y experiencia comunitaria.

La iniciativa recuerda además que, aunque el término no figura en el Diccionario de la Real Academia Española, sí fue incorporado por el Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, que lo define como una forma de baile ritual y colectivo basada en saltos, empujones y choques que buscan integrar a cada vez más participantes.

El proyecto invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la norma y desarrollar actividades conmemorativas vinculadas con la fecha.

La elección del 5 de junio responde al fallecimiento de Solari, ocurrido en 2026, y busca preservar la memoria de quien, según los autores de la iniciativa, dejó una huella indeleble en la música argentina y en la construcción de experiencias colectivas de enorme relevancia cultural.

De aprobarse, la ley incorporaría al calendario nacional una jornada destinada a reconocer tanto la figura del Indio Solari como el fenómeno cultural generado alrededor de su obra, considerado por sus impulsores como una de las expresiones más genuinas y perdurables de la cultura popular argentina.