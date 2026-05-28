Revés judicial para Cristina Kirchner y sus hijos: Casación avaló el decomiso de bienes por la causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los recursos extraordinarios presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y dejó firme el avance del decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad.

Con esta decisión, la Justicia quedó habilitada para continuar el proceso de recuperación de 111 bienes vinculados al patrimonio de la familia Kirchner y del empresario Lázaro Báez, condenado junto a la ex mandataria por administración fraudulenta.

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El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, integrantes de la Sala IV de Casación. Borinsky votó parcialmente en disidencia respecto de algunos bienes atribuidos a Máximo y Florencia Kirchner.

Qué resolvió la Cámara de Casación

La resolución rechazó los pedidos que buscaban llevar el caso directamente a la Corte Suprema para frenar el decomiso.

Ahora, la única alternativa que les queda a Cristina Kirchner y a sus hijos es presentar un recurso de queja ante el máximo tribunal.

La medida forma parte de la ejecución de la condena dictada en la causa Vialidad, donde la ex presidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

El decomiso fijado por la Justicia asciende a más de 684 mil millones de pesos.

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