Coffi otra vez en problemas con la justicia: Desapareció un cuatriciclo que tenia embargado bajo su custodia

El fiscal anticorrupción de Córdoba Franco Mondino solicitó este jueves la citación a juicio oral de dos imputados acusados de sustraer un cuatriciclo que había sido embargado judicialmente en el marco de un proceso de quiebra. Dentro de los acusados, aparece nuevamente Alejandra Cristina Coffi, sobre quien recae la condición de autora, y Franco Luciano Nieva, señalado como partícipe necesario.

El delito imputado es malversación de bienes privados equiparados a públicos, tipificado en los artículos 263 y 261 del Código Penal, en función del artículo 45 del mismo cuerpo normativo. Coffi podría ser condenada a prisión con una pena de dos a diez años en caso de comprobarse esta acusación.

El embargo y la designación como depositaria

El 7 de diciembre de 2023, la oficial de justicia Roxana Edith Suarez y la síndica Paula Picchio se presentaron en el domicilio de Coffi, ubicado en el barrio Country del Jockey, en la ciudad de Córdoba. El objetivo era cumplir una orden de incautación dictada por el juez de Primera Instancia y 26° Nominación en lo Civil y Comercial, en el marco de una causa por quiebra simple de Alejandra Coffi.

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En esa oportunidad se labró un acta de embargo que comprendió 31 bienes muebles. El inventario incluyó muebles de living y jardín, electrodomésticos —heladeras, lavarropas, microondas, aires acondicionados—, televisores, bicicletas y un cuatriciclo marca Gilera, color rojo y negro.

Coffi fue designada depositaria judicial de la totalidad de esos bienes. Aceptó el cargo con las obligaciones legales correspondientes y fijó domicilio en el lugar del procedimiento. Es decir, que la deuda en esa causa se iba a cobrar con los bienes muebles detallados, como un seguro.

El secuestro frustrado y la maniobra imputada

Un año más tarde, el 9 de diciembre de 2024, el oficial de justicia Pedro Fernando Fabel, la síndica contadora Valeria Elisa Mainero y la martillera pública Cristina Perin se presentaron en el mismo domicilio para ejecutar la orden de secuestro de los bienes incautados.

Se econtraron que estaban casi todos elementos detallados en el embargo, con una excepción: el cuatriciclo Gilera ya no estaba en el lugar.

Cuatriciclo rojo - imagen ilustrativa

Según la acusación fiscal, Coffi había trasladado el vehículo y lo había entregado a Franco Luciano Nieva. No se pudo determinar el destino final del bien.

El fiscal Mondino encuadró la conducta de Coffi como sustracción de un bien bajo custodia judicial, con el auxilio de Nieva. La figura de malversación de bienes privados equiparados a públicos se aplica cuando quien tiene a su cargo la guarda de bienes embargados los sustrae o permite su sustracción, asimilando ese patrimonio privado a la protección que el derecho penal otorga a los bienes públicos.

Coffi es imputada como autora del delito, en tanto tenía la custodia legal del cuatriciclo. Nieva responde como partícipe necesario, al haber recibido el vehículo.

El requerimiento se formuló en los términos de los artículos 354 y 355 del Código Procesal Penal de Córdoba, que regulan la etapa de citación a juicio. La elevación a juicio oral quedará sujeta a la resolución del tribunal interviniente.

Con la solicitud del fiscal Mondino, la causa ingresa en la etapa procesal previa al debate oral. El tribunal deberá resolver si hace lugar al requerimiento y fija fecha de juicio, instancia en la que se determinará la responsabilidad penal de los acusados. Hasta entonces, las imputaciones no constituyen condena.