Emprende Day 2026 ya tiene agenda confirmada y espera reunir a más de 3.000 emprendedores en Córdoba

Córdoba volverá a convertirse en punto de encuentro para el ecosistema emprendedor con una nueva edición del Emprende Day 2026. El evento, organizado por Córdoba Emprendedora junto a la Fundación Banco de Córdoba, se realizará el próximo martes 9 de junio desde las 14 en el Centro de Convenciones y espera convocar a más de 3.000 personas de toda la provincia.

La cuarta edición del encuentro ya presentó su agenda oficial, que combinará conferencias, paneles temáticos y espacios de networking orientados a fortalecer vínculos, generar oportunidades comerciales y brindar herramientas para el desarrollo de proyectos.

Entre las principales expositoras estará Gabriela Tessio, locutora, periodista y coach ontológica, quien abrirá el ciclo de charlas con la conferencia “La marca sos vos”, enfocada en la construcción de identidad personal y el valor de emprender desde lo humano.

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La agenda también incluirá a Natalia Kargel, referente de Así de Fácil Marketing, con la charla “No es magia, es marketing”, donde compartirá estrategias prácticas para mejorar la comunicación digital, ganar visibilidad y potenciar negocios.

En tanto, el cierre estará a cargo de Pablo Albella, creador de contenido detrás de @holaestapablo, quien presentará “Sí somos”, una propuesta que mezcla humor y reflexión sobre las experiencias cotidianas de emprender.

Además de las conferencias, el cronograma contempla dos paneles. Uno de ellos será “La nueva inteligencia emprendedora”, con la participación de Cris Schwander y Walter Abrigo, director de Santex, quienes abordarán temas vinculados al liderazgo, la inteligencia emocional y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo emprendedor.

El segundo panel estará integrado por miembros de la comunidad de Córdoba Emprendedora, que compartirán historias, desafíos y aprendizajes atravesados durante el desarrollo de sus proyectos.

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La secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure, sostuvo que el objetivo del evento es “generar nuevas oportunidades comerciales para el sector, fortalecer redes entre quienes participen y reforzar el sentido de comunidad”.

“Las expectativas son las mejores. Apostamos por una agenda variada, de calidad y que atraviese temáticas claves. La idea es que las y los emprendedores puedan llevarse experiencias valiosas, contactos, herramientas técnicas y habilidades blandas para potenciar sus proyectos”, afirmó.

Uno de los ejes centrales del encuentro serán los espacios de networking. Entre ellos se destaca la dinámica “Yo Busco/Yo Ofrezco”, pensada para facilitar conexiones entre emprendedores a partir de intereses y necesidades comunes.

También habrá instancias de Speed Dating emprendedor, una metodología de encuentros breves para intercambiar ideas, generar vínculos y recibir devoluciones rápidas sobre proyectos y negocios.

Durante la jornada, además, los asistentes podrán recorrer stands vinculados a innovación, formación, asesoramiento financiero y desarrollo de negocios.

La participación será gratuita, aunque con cupos limitados. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la plataforma Eventbrite.

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