Laura Jure: "El PPP es un puente hacia el empleo formal en Córdoba"

El Programa Primer Paso (PPP) dejó de ser una medida transitoria para transformarse en una política pública consolidada en Córdoba. Así lo expresó la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, al remarcar que “cuando se habla de PPP en la provincia, todos saben de qué se trata”.

La funcionaria destacó que la iniciativa es posible gracias a la cooperación con el sector privado, que habilita espacios para que jóvenes sin experiencia laboral puedan capacitarse y crecer. “No existiría el PPP sin empresas que abran sus puertas y acompañen el proceso de aprendizaje”, sostuvo.

Jóvenes que aprenden trabajando

El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años, quienes acceden a su primera experiencia laboral en comercios, industrias y distintos tipos de emprendimientos. Según Jure, el mayor valor del PPP es que “los jóvenes aprenden a trabajar trabajando”.

Además, la ministra explicó que los participantes adquieren habilidades blandas y competencias transversales, como capacidad de organización, comunicación efectiva, trabajo en equipo y resolución de problemas. En muchos casos, esa primera experiencia les permite validar vocaciones, cambiar de rumbo o fortalecer sus proyectos personales.

“Para las empresas, el PPP también representa un semillero de talentos. Les permite descubrir y formar a futuros empleados, reduciendo el costo inicial de la incorporación de personal”, agregó.

Cupo, modalidades y esfuerzo provincial

En su edición actual, el programa dispone de un cupo de 15.000 jóvenes. La mitad accede a prácticas laborales de seis meses, mientras que los otros 7.500 ingresan bajo la modalidad de relación de dependencia.

Esta segunda opción se implementó en 2023 por decisión del gobernador Martín Llaryora, quien dispuso un esfuerzo financiero provincial para subsidiar la formalización laboral. A través de esta herramienta, el Estado aporta durante 12 meses un monto equivalente al salario mínimo vital y móvil a las empresas que incorporen a jóvenes en blanco.

“Queremos acompañar al sector privado y facilitar la decisión de sumar empleados registrados. Eso significa aportes, obra social, salario de convenio y la posibilidad de un mejor futuro para los jóvenes”, explicó Jure.

Un programa que resiste en contextos de crisis

En medio de la recesión económica, la alta informalidad y la pérdida de empleos, Jure reconoció que los programas de empleo “no hacen milagros”, pero remarcó que generan impacto. “Elegimos no mirar hacia un costado. El Estado tiene que ser puente entre las personas que buscan trabajo y las empresas que necesitan recursos humanos”, afirmó.

La funcionaria agregó que, pese al difícil panorama macroeconómico, el PPP logró mantener resultados positivos: “En la última edición, más de 3.000 personas quedaron insertas en trabajos formales. En este contexto, ser parte de la creación de nuevos empleos es un orgullo para Córdoba”.

Sectores que más se suman al PPP

Históricamente, el comercio fue el sector que más jóvenes incorporó mediante el PPP. Sin embargo, en la última edición creció la participación de la industria, lo que Jure atribuyó a los cambios en la situación económica. “El comercio atraviesa dificultades, pero la industria comenzó a aprovechar cada vez más el programa”, puntualizó.

La funcionaria también remarcó que los programas de inserción laboral generan beneficios para ambos lados: mientras los jóvenes adquieren experiencia y validan sus habilidades, las empresas reciben un acompañamiento financiero y la posibilidad de sumar personal en un marco de previsibilidad.

Auditoría y acompañamiento estatal

Consultada sobre la carga administrativa para las empresas, Jure explicó que los trámites son totalmente digitales y que la Provincia válida que el beneficiario no tenga un empleo formal y que la firma esté correctamente registrada.

“Durante un año, la Provincia acompaña con un aporte equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. No se trata de un regalo, sino de una apuesta compartida entre el sector público y privado para sostener empleo de calidad”, señaló.