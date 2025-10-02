El juez Vaca Narvaja ordenó la excarcelación del broker Aníbal Casas Arregui

El juez federal 3 (JF3) Miguel Hugo Vaca Narvaja concedió la excarcelación al broker Aníbal Casas Arregui, imputado por presunta asociación ilícita e intermediación financiera no autorizada. Desde el mediodía de este jueves, el defensor, Roger Auad, realiza los trámites para constituir la caución fijada por el magistrado en $300 millones.

La misma medida fue adoptada con relación a Jerónimo Pascual Clementi, a quien también fijó una caución de $300 millones equivalentes a US$ 250 mil. Su abogado, Ezequiel Mallía, precisó que presentó la vivienda donde vive con su familia.

Las excarcelaciones serán apeladas por la Fiscalía.

Ambos son investigados como jefes de una presunta asociación ilícita que habría manejado KBE Inversiones SA, que habría desplegado operaciones financieras no autorizadas por el Banco Central.

Ambos fueron detenidos hace un mes, después de una serie de procedimientos en oficinas de esa firma, en domicilios particulares y también en una de las firmas más notorias del rubro bursátil en Córdoba, S&C Inversiones, cuyo titular es Casas Arregui.

Aníbal Casas Arregui: Cuál es la operatoria de la presunta financiera ilegal que investiga la justicia

El operador bursátil goza de gran reconocimiento entre sus pares y es un consultor a quienes muchos acudían. Es el aspecto que distingue esta causa de otras financieras ilegales cuyos directivos fueron condenados, como CBI Cordubensis o la de Martín Azar.

Además de Casas Arregui y Clementi, están imputados Andrea (Andy) Sancassani, Luis Alberto Farah, Claudia Marcela Farah (esposa de Casas Arregui), Lucas Tomás Casas Arregui, Eduardo Andrés Sancassani, Emiliano Gabriel Sandoval, Carlos César Galeano, Marco Antonio Palacio y Adrián Santiago Carrara.