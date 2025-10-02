Amelia López contra-ataca: “El que es pícaro cree que todos hacen la picardía” en medio de la denuncia por gastos públicos

Amelia López calificó la denuncia como “mediática” y señaló que no había recibido ninguna observación administrativa formal por parte del Tribunal de Cuentas. Según explicó, los canales habituales para detectar irregularidades incluyen pedidos de subsanación o reparaciones, ninguno de los cuales fue activado antes de que se hicieran públicos los documentos.

“Me llamó la atención porque nosotros sobre ese expediente no hemos tenido ni una observación administrativa, ni un pedido de subsanación, que son los canales habituales por los cuales el Tribunal de Cuenta nos hace observaciones cuando ve alguna irregularidad.”, afirmó López en Cadena 3.

Tribunal de Cuentas detectó gastos en cerveza y extras en equipaje de la Defensoría de Niñez de Córdoba

Viajes internacionales y viáticos: explicación de la Defensora

López explicó que los viajes cuestionados estaban vinculados a programas internacionales de derechos de la infancia, y que los gastos estaban previstos y regulados dentro de los viáticos legales de su personal.

Sobre el viaje a Brasil, aclaró que participaron en un congreso internacional de la OEI sobre derechos humanos, donde la organización cubrió los gastos del evento y de los participantes. Los tickets difundidos fueron, según López, recortados maliciosamente para generar dudas sobre supuestas consumiciones de alcohol: “ellos recortan unos tickets e infieren que es de bebida alcohólica. El ticket está recortado, nos mostraron un ticket con una cerveza alcohólica. Pero Antártic no es una cerveza, es una guaraná”.

Seguido, dijo: “nosotros no consumimos ningún tipo de alcohol. El que es pícaro cree que todos hacen la picardía, y como al contador ya lo descubrieron una vez manejando con altas dosis de alcohol, él cree que todos somos pícaros. Pero yo no”.

Transparencia y rendición de cuentas

La funcionaria destacó que todos los gastos de su equipo se someten a rendición de cuentas, devolviendo cualquier sobrante de los viáticos y siguiendo protocolos administrativos y legales. Los consumos que se mostraron son “los viáticos legales de esa persona y su asistencia técnica y operativa, que estaba prevista en un convenio, y que participó en reuniones con la agrupación Scholas".

Cabe recordar que, en su denuncia, Corvalán señaló que López viajó a Roma para asistir a un congreso oficial. Pero cuatro días después de finalizado el evento académico, la funcionaria habría sido vista a metros del Duomo de Florencia, bebiendo una cerveza de la marca Peroni. Al respecto, Amelia aclaró que "no hay absolutamente ningún ticket porque eso no fue financiado con ningún fondo de la Defensoría”.

“El expediente contiene todas las resoluciones, las notas de invitación. Contiene el pasaje más barato. Se pagó sin equipaje y sin asiento, porque salía más barato, con lo cual después se debió pagar una valija y el asiento que se paga en esa aerolínea”, aseguró.

Crítica a la forma de difundir la denuncia

La Defensora cuestionó el modo mediático en que se dio a conocer la denuncia: publicaciones por redes sociales, recortes selectivos de tickets y la exposición de datos fuera de contexto:

“Difamar a la Defensoría, que está posicionada con su modelo de trabajo y con sus protocolos, daña seriamente la transparencia. No solo que no la favorece, sino que entorpece y es irresponsable. Y la verdad que yo tengo una larga carrera política, pero hace 9 años y 9 meses que estoy dedicada absolutamente a los derechos humanos a los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes. Y con eso nosotros hemos hecho múltiples redes de vinculación que nos han favorecido y han favorecido a niñas, niños y adolescentes” reclama.