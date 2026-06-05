Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a un hombre que vivía en la casa de Barrelier

El fiscal Raúl Garzón dispuso la detención de Osvaldo Fassetta, de 47 años, por supuesto encubrimiento agravado, en el marco de la causa por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba.

Claudio Barrelier es el otro detenido en la investigación, imputado como presunto autor del homicidio agravado por violencia de género de Agostina Vega.

Nayi confirmó que la madre de Agostina aportó el nombre de Barrelier el mismo domingo

Qué dijo el abogado de Fassetta

"Osvaldo Fassetta conocía al dueño de la casa hacía diez meses. Tiene un problema en su casa, una discusión y decide vivir solo un tiempo. Lo comenta en una rueda de amigos, ahí Barrelier le ofrece una habitación que tenía en su casa y si quería permanecer un tiempo allí, cosa que mi cliente realiza", confirmó Eduardo Medina Allende.

"Trabaja atendiendo un quiosco en horario nocturno y nada más. Y se conocen los dos de ser hinchas del club Instituto", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Él se despierta el sábado cerca del mediodía. Como vivían en la misma casa, se encuentra con el dueño de casa el que le comenta que va a un partido de fútbol. Deciden ir juntos. Van a las 13.30 no sé si a un club o un lugar donde se juega al fútbol, donde se encuentra a su vez con la mamá de Agostina, Agostina y el hermano más chico de Agostina. Están toda esa tarde compartiendo juntos”, relató el letrado.

Y luego completó: “Después van al cumpleaños de otra persona en Villa Azalais. Y a las 9 y media de la noche mi cliente se va a trabajar al quiosco, cosa que hace hasta las 6, 6 y media, 7 de la mañana del otro día”.

Clausuraron Wachitas, el bar donde trabajaba la pareja de Barrelier: "No tenemos ningún vínculo con los investigados"

Defensa de Fassetta

“A mi cliente lamentablemente lo venía preparando porque le venía diciendo que iba a terminar detenido, era de cajón que iba a ser así. Es parte de la casa, parte de la gente que se movía en esa casa. Ante la presión de la inactividad inicial de la justicia, tienen que hacer cosas que aparezcan como que están haciendo”, sostuvo en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.



Al ser consultado sobre un supuesto mensaje telefónico de Fassetta a la madre de la joven asesinada mientras Agostina estaba desaparecida, Medina Allende respondió: "Me han dicho que hay una llamada que supuestamente y supuestamente la voz de una grabación donde dice ´quedate tranquila la nena está durmiendo o Agostina está durmiendo o algo así´. Primero en algún momento se va a saber si existe esa comunicación. Segundo, la Fiscalía tiene que probar que la voz es de mi cliente".

Por último cuando se le preguntó por la versión de Fassetta, el abogado contestó: "No lo veo a mi cliente ocultando información".

JMP