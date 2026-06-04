Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a un hombre que vivía en la casa de Barrelier

Un hombre de 47 años fue detenido este jueves por presunto encubrimiento agravado, en el marco del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue abusada, asesinada y desmembrada en la ciudad de Córdoba. Hasta ahora, el único imputado era Claudio Barrelier, expareja de la madre de la joven.

De acuerdo a fuentes de la investigación a las que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, el nuevo detenido es Osvaldo Fassetta, que sería el inquilino de la casa del barrio Cofico donde Barrelier vivía con su pareja y una hija de 11 años.

Eduardo Javier Medina Allende, abogado del detenido, habló de lo ocurrido y sus declaraciones fueron registradas por La Voz del Interior. El letrado afirmó: “Yo no he visto el expediente. Sé que en Córdoba los fiscales, cuando no tienen nada que hacer, hacen algo y dictan prisiones preventivas”.

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Claudio Barrelier,

Y explicó que su defendido arribó a la casa de Barrelier el domingo, por lo que consideró lógico que se encuentren sus rastros en la habitación que usó. “Si yo le digo a la gente yo duermo en esa cama, viene la Policía, saca el colchón, ¿huellas de quién pueden encontrar? Del que duerme en esa cama”.

Según el testimonio recogido por La Voz del Interior, el abogado afirmó que su cliente no estaba presente en la casa cuando que se habría cometido el asesinato. Y agregó que Fassetta encontró un presunto cambio en la habitación donde durmió: “Le pareció raro que había dejado una frazada gris oscuro y encontró una frazada gris blanca”.

Finalmente, el letrado puso en duda un supuesto audio que se le atribuye a su cliente.

Agostina Vega

Las declaraciones de Osvaldo Fassetta antes de ser detenido

En declaraciones a Noticiero Doce, que luego recogió Noticias Argentinas, Osvaldo Fassetta, aseguró que se fue de la casa de Barrelier “el sábado que ocurrió el hecho por la mañana”, y sumó que ese día pidieron “un Uber desde la casa de Claudio hacia el complejo donde él juega al fútbol. Ahí nos encontramos con Agostina, Melisa (Heredia, la madre de la adolescente), y su hijo más chico de 7 años”.

En ese punto, contó un hecho que lo sorprendió: “Agostina le pidió el número de teléfono a Claudio estando su madre al lado”. De acuerdo, a su versión, la adolescente dijo: “‘Claudio, no te olvides de pasarme tu número’. Después hubo comportamientos normales, Claudio jugó al fútbol, estaban todos los chicos del equipo y ninguno se apartó de ahí”.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vera

Al terminar el partido se fueron al cumpleaños de un amigo, del que también participaron Melisa y sus hijos. Según su relato, “a las 19.30 nos fuimos del cumpleaños con Claudio hacia el lugar donde yo trabajo y Agostina, Melisa y el nene se fueron a su casa”.

En la entrevista, Fassetta afirmó que el domingo 24 regresó a la vivienda de Barrelier.