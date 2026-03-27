TEGU, la app cordobesa que conecta plomeros y electricistas verificados con vecinos que no saben a quién llamar

La pregunta es siempre la misma: se rompe algo en casa y no se sabe a quién llamar. El boca en boca falla, las redes sociales no ofrecen garantías y la informalidad domina el mercado. En ese vacío nació TEGU, una startup tecnológica con sede en Córdoba capital que conecta a usuarios con profesionales verificados para resolver tareas domésticas, desde colgar un cuadro hasta gestionar una mudanza completa.

El proyecto fue lanzado el 2 de marzo de 2025 por Matías Vallejos, un emprendedor de 25 años con formación en programación. La idea tomó forma a inicios de 2025, luego de un relevamiento que arrojó que el 70% de los trabajadores de servicios en Córdoba opera en la informalidad. Ese dato fue el punto de partida. "Es un sector que no está cubierto por la tecnología", precisó Vallejos.

El modelo de negocio es directo. El usuario describe la tarea que necesita resolver -puede ser una reparación eléctrica, un servicio de limpieza o el armado de un mueble- y la plataforma activa su motor de búsqueda. "Tenemos dos canales: la aplicación y también la opción por WhatsApp. Podés crear una tarea y recibir, en el menor tiempo posible, al menos cinco ofertas", detalló Vallejos. El usuario analiza las propuestas según presupuesto, perfil del profesional y calificaciones previas de otros clientes, y elige la que mejor se ajusta a sus necesidades.

Detrás de esa experiencia opera inteligencia artificial. "Nos basamos como motor en la inteligencia artificial, ya sea para validar o para generar el match entre las personas", explicó el fundador. El sistema promete tiempos de respuesta en torno a los 30 segundos y una precisión del 94% en el emparejamiento entre demanda y oferta, según datos publicados en el sitio oficial de la empresa.

El elemento diferenciador del proyecto es su proceso de verificación. En un mercado donde permitir el ingreso de un desconocido al hogar representa una barrera de confianza real, TEGU implementó un filtro de tres pasos. "Realizamos un proceso de validación de identidad. Pedimos certificado de buena conducta, antecedentes penales y referencias", enumeró Vallejos. Solo con esa documentación validada el profesional puede operar en la plataforma y recibir solicitudes de trabajo.

En la radio Punto a Punto 90.7, Vallejos ilustró el impacto concreto del sistema con un caso real: "Natalia, una chica que está en limpieza dentro de la aplicación, se quedó sin trabajo, vino a la aplicación, consiguió cuatro clientes y hoy tiene una alternativa real a su desempleo, que antes no la tenía porque no tenía la capacidad de generar la demanda que nosotros generamos".

El uso de la plataforma es gratuito para el usuario. "Para el cliente es 100% gratis. Estamos trabajando en la rentabilidad para monetizar a los profesionales de servicio", indicó Vallejos. La startup no cobra comisión sobre los trabajos realizados: su modelo actual apunta a validar la propuesta de valor antes de implementar pagos digitales o esquemas de suscripción para los prestadores.

La plataforma ofrece actualmente servicios de limpieza doméstica, plomería, cerrajería, electricidad, aire acondicionado, mudanzas, pintura y lo que denominan "manos útiles", categoría orientada a tareas menores como armado de muebles, instalación de televisores o colocación de cortinas. Todos los rubros están disponibles dentro de Córdoba capital.

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Los resultados iniciales son elocuentes. En apenas 20 días desde el lanzamiento, la app sumó más de 600 usuarios, con más de 80 tareas creadas y 23 profesionales verificados. El target principal son personas jóvenes: "Muchos estudiantes en Nueva Córdoba llegan y no tienen a quién llamar", señaló el emprendedor.

La visión de largo plazo trasciende la ciudad. "La idea es llegar a la mayor cantidad de ciudades de la Argentina", anticipó su fundador. Por ahora, el equipo concentra sus esfuerzos en consolidar el modelo en Córdoba capital antes de escalar. "Estamos validando la idea en Córdoba capital, que es el mercado en donde estamos. Pasada esa etapa, vamos a intentar llegar a la mayor cantidad de ciudades de Argentina", afirmó Vallejos.

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El surgimiento de TEGU se inscribe en una tendencia más amplia. La digitalización ya transformó el transporte, el delivery y los pagos. Ahora avanza en la “uberización” de los oficios. El diferencial no está solo en conectar: está en generar confianza, ordenar la oferta y profesionalizar un sector históricamente informal. Para los miles de plomeros, electricistas y trabajadoras de limpieza que operan sin red, la plataforma puede representar algo más simple y más urgente: un cliente nuevo cada semana.

TEGU está disponible en Google Play y App Store. También acepta solicitudes vía WhatsApp.