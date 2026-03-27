Redes sociales bajo la lupa: un fallo histórico reabre el debate sobre su impacto en la salud mental

Un fallo judicial en Estados Unidos volvió a poner en el centro del debate el rol de las plataformas digitales en la salud mental de los usuarios, especialmente de los más jóvenes. En este contexto, especialistas advierten que, más allá del impacto económico de las sanciones, lo relevante es el precedente que puede modificar el funcionamiento de los algoritmos y el diseño de estas aplicaciones.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el especialista en tecnología Santiago Siri analizó el alcance de la decisión judicial que declaró negligentes a Meta y YouTube en un caso vinculado a la adicción a redes sociales. Según explicó, el aspecto más significativo del fallo no es la multa, sino el cambio de enfoque sobre la responsabilidad de las plataformas.

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“Por primera vez se genera jurisprudencia que pone en tela de juicio el funcionamiento de los algoritmos”, señaló. Y agregó: “Las compañías decían que eran meros intermediarios, pero los algoritmos y el diseño de las aplicaciones no son neutrales”.

En ese sentido, remarcó que las plataformas digitales están diseñadas para incentivar determinados comportamientos. “Tienen un montón de condimentos que incentivan hábitos y conductas”, explicó, al tiempo que consideró que "este precedente permitirá discutir los límites bajo los cuales deben operar".

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Respecto al impacto en otras redes sociales, Siri sostuvo que todo el ecosistema tecnológico seguirá de cerca el caso. “Seguramente están todas observando qué es lo que sucede con este tipo de fallos”, afirmó, y anticipó posibles cambios en el diseño de las aplicaciones, como mayores controles parentales o limitaciones al consumo infinito de contenido.

Pantallas en niños y adolescentes

Uno de los puntos críticos señalados fue la falta de controles efectivos para menores. “Los controles para detectar si la persona tiene menos de 13 años eran bastante laxos”, advirtió, y aseguró que será necesario reforzarlos, así como mejorar los criterios sobre los contenidos que se muestran a los usuarios más jóvenes.

Sin embargo, descartó que exista una intención deliberada por parte de las empresas. “No creo que haya un plan macabro, es negligencia”, explicó. En ese sentido, atribuyó la situación al crecimiento acelerado de estas compañías y a la masividad de sus servicios.

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Siri también planteó el debate sobre la responsabilidad de los usuarios. “Todos somos responsables de nuestra propia dieta de información”, sostuvo, aunque reconoció que las plataformas están diseñadas para captar la mayor atención posible, ya que su modelo de negocio depende de la publicidad.

En relación al uso de pantallas en niños y adolescentes, evitó posturas extremas. “No soy amigo de la prohibición”, afirmó, y destacó la importancia del acompañamiento familiar. “Hay que ayudar al autocontrol y entender que hay más cosas más allá de la pantalla”, indicó.

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Finalmente, al referirse al uso de celulares en el aula, consideró que pueden afectar la atención. “En el aula la función es prestarle atención al docente”, señaló, en línea con las restricciones que ya se aplican en distintos países y jurisdicciones.

El fallo marca un punto de inflexión en la discusión global sobre el impacto de las redes sociales, y abre un nuevo escenario donde las plataformas podrían enfrentar mayores exigencias en el diseño y control de sus productos.