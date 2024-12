Sean “Diddy” Combs sacude a Hollywood: Will Smith rompió el silencio sobre su vínculo con las fiestas polémicas

Desde que Sean “Diddy” Combs fue arrestado el 16 de septiembre, Hollywood está en el ojo de la tormenta. Las fiestas salvajes organizadas por el rapero han puesto en la mira a múltiples celebridades, entre ellas Will Smith, quien recientemente se vio obligado a desmentir públicamente su relación con esas controversiales celebraciones.

Más denuncias contra Sean "Diddy" Combs: un hombre dijo que abusó de él cuando tenía 16 años

Will Smith y su postura sobre las acusaciones

El actor habló este fin de semana por primera vez tras la difusión de fotos que lo vinculan con las fiestas que Diddy organizaba hace 20 años. En particular, se señaló su presencia en un evento de 2004, realizado en la mansión de Miami del productor musical, en donde mujeres desnudas eran utilizadas como bandejas para servir comida.

Se conoció la lista completa de famosos en las fiestas de Sean "Diddy" Combs

“En el mundo en el que vivimos ahora, es muy difícil para ustedes discernir lo que es real y lo que es verdad. Vi los memes y esas cosas que mandan ustedes. Algunas son divertidas. No abordé nada de esto públicamente, pero solo quiero decir esto muy claramente: no tengo nada que ver con Puffy, así que pueden detener todos esos memes. Pueden detener todas esas tonterías”, declaró Smith visiblemente molesto.

Aunque el actor negó rotundamente cualquier conexión con los actos ocurridos en esas fiestas, las imágenes de aquella noche de 2004 muestran a Smith junto a otras figuras como Owen Wilson y Bruce Willis. En ese evento, mujeres desnudas debían permanecer durante horas como bandejas humanas, con frutas y fondue colocadas alrededor de sus cuerpos.

El trasfondo de las acusaciones contra Diddy

Diddy enfrenta graves cargos que incluyen obligar a mujeres y hombres, bajo los efectos de drogas, a participar en actos sexuales conocidos como “Freak Offs”, los cuales eran registrados en video. El rapero sigue detenido y podría recibir condenas que van desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua.

“No estuve cerca de ese hombre, no hice ninguna de esas estupideces. Así que, cuando lo oigan, si alguien dice eso, es una maldita mentira”, aseguró Will Smith para despegarse del escándalo. Sin embargo, su nombre, como el de otras celebridades, sigue siendo parte de las discusiones que ponen a Hollywood en una posición incómoda frente a este caso.

