La cantante estadounidense Dawn Richard, que formó parte de bandas creadas por el productor musical, Sean "Diddy" Combs, lo acusó de abuso sexual, maltrato físico y amenazas de muerte. La denuncia se suma a más de 20 casos legales en contra del rapero, quien enfrenta también cargos penales por extorsión y tráfico sexual.

Richard, nacida en Nueva Orleans hace 41 años, fue vocalista de una banda llamada Danity Kane, que precisamente formó Combs a través de un programa de televisión de talentos llamado Making the Band de la cadena musical MTV en 2005. Además, entre 2009 y 2012 la cantante formó parte de otra banda llamada Diddy-Dirty Money, también comandada por Combs.

En septiembre, la cantante presentó una denuncia contra el rapero, alegando haber sido sometida a condiciones inhumanas mientras formaba parte de los grupos musicales que él lideró. Según la demanda, Dawn Richard fue víctima de agresiones sexuales, amenazas de muerte y daños mentales.

El texto de la denuncia, al que medios estadounidenses tuvieron acceso, detalla que si Richard se quejaba, no le permitía cantar o le apagaba el micrófono durante las actuaciones. Le exigía desnudarse y quedarse en ropa interior delante de él, acudiendo a sus reuniones solo en lencería. También entraba sin permiso a su vestuario, la manoseaba, le arrojaba objetos como comida y computadoras cuando se enojaba, y, en ocasiones, no le pagaba.

Sean “Diddy” Combs recibió dos nuevas denuncias

Su abogada, Lisa Bloom, declaró al programa Newsnight de la cadena BBC que Dawn Richard vivió en un "ambiente violento y tumultuoso", donde temía por su vida. "Él la manoseó y agarró partes de su cuerpo, la agredió sexualmente, que no solo no le pagó el dinero que le había prometido, sino que de hecho le impidió comer y dormir durante esos años; la trató terriblemente", señaló Bloom.

Además, contó que su clienta presenció "algunos actos graves de violencia" por parte Combs hacia otras mujeres, incluida la cantante Cassandra Ventura, la exnovia del rapero, quien hace un año también lo acusó de violación y tráfico sexual. Ese caso, se resolvió un día después. Aunque, más tarde, surgió un vídeo de él atacándola en el pasillo de un hotel en 2016.

La denuncia de Richard también describe episodios en los que el rapero reaccionaba violentamente al enterarse de que ella intentaba intervenir en su relación con Ventura, amenazándola con "consecuencias graves" y asegurándole que "la gente desaparece".

La abogada de la denunciante dijo: "Dawn Richard, mi clienta, dice que cuando habló sobre el tema, intentó que Cassie también lo hiciera... Cuando se quejó, también la amenazaron con más violencia física. Así que [era] una atmósfera realmente violenta y tumultuosa".

Por su parte, los abogados de Sean Combs negaron todas las acusaciones, calificándolas de "fabricadas", "falsas" y motivadas por intereses económicos. Asimismo, su representante legal, Erica Wolff. indicó que el rapero estaba "conmocionado y decepcionado" por la demanda de Richard y dijo que "él está confiado en la verdad y espera demostrarlo en el tribunal".

La abogada de Richard también le dijo a la BBC que tiene otro cliente que se está preparando para presentar acusaciones relacionadas con las fiestas organizadas por el Sr. Combs, que fueron calificadas de "freak-offs". "Muchas otras personas ya han presentado denuncias de que se drogó a personas y se las obligó a mantener relaciones sexuales para poder hacer negocios con Sean Combs", acusó.

Manipulación de testigos

Combs deberá comparecer ante el tribunal este viernes para una nueva audiencia en su caso penal. Los jueces han rechazado previamente sus solicitudes de libertad bajo fianza, alegando riesgos de manipulación de testigos.

Es que a principios de esta semana, los fiscales alegaron que había violado las reglas de la cárcel al contactar a posibles testigos utilizando las cuentas telefónicas de otros reclusos, incluido el contacto con Kalenna Harper, excompañera de banda de Richard en Diddy - Dirty Money.

Caso de Sean "Diddy" Coms es acusado de abusar de una nena de 13 años junto con dos famosos

Los fiscales dicen que Combs tuvo 128 contactos telefónicos con Harper poco después de que Richard presentara su demanda, informaron medios estadounidenses .

Harper, quien negó las acusaciones de Richard, afirmó que "no son representativas de mis experiencias y algunas no coinciden con mi propia verdad". No obstante, Bloom sostiene que estas declaraciones podrían ser producto de presiones o incentivos económicos por parte de Combs, algo que las autoridades también investigan.

La abogada no nombró a Harper, pero dijo que había una mujer con la que la Richard había trabajado que "salió públicamente y esencialmente llamó a mi cliente mentirosa". "Hay una fuerte implicación de que él la convenció para que hiciera esas declaraciones, tal vez le dio dinero. No lo sabemos", agregó.

Sin embargo, los abogados del rapero argumentaron que la declaración de Kalenna Harper era "lo más alejado de una obstrucción de testigos que puedo imaginar", y que se trataba simplemente de "dos testigos que tenían recuerdos divergentes de eventos similares".

RM/ff