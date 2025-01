Una estrella de OnlyFans dijo que mantuvo una maratón sexual con 1057 hombres en 12 horas

La modelo de OnlyFans, Bonnie Blue, dijo que mantuvo relaciones sexuales con 1057 hombres en 12 horas, lo que equivale a acostarse con un hombre cada 41 segundos. Blue ya había manifestado en 2024 que quería “arrebatarle el puesto” a otra actriz, Lily Phillips, quien contaba con un prontuario de 100 relaciones sexuales en el mismo período de tiempo.

El evento habría sucedido el sábado 11 de enero, en una lujosa mansión de Portland Place, conocida por ser escenario de exclusivas fiestas. Estas eran organizadas por el empresario y ex convicto Edward “Fast Eddie” Davenport. La noticia fue revelada por la misma modelo británica mediante su cuenta en la plataforma Tik Tok. Allí, agradeció la participación de “todos los jóvenes apenas adultos, apenas respirando y los maridos”.

En el mismo video, expresó: “Este es mi rostro después de estar con 1.000 hombres hace menos de 12 horas. La sala estaba completamente llena. Hacíamos grupos de cinco hombres, turnándonos en un círculo rotativo”. De esta manera, superó el récord establecido en 2004 por la actriz de cine para adultos Lisa Sparks, quien tuvo relaciones con 919 hombres en 24 horas.

Tras la revelación, el agente de la modelo habló con el diario The Sun para explicar cómo vivió todo lo que ocurrió ese día: "Se acostó con 1.057 personas. Cuando llegó a 1.000, todavía quedaban 57 en la cola a las que Bonnie quería complacer antes de terminar su jornada de 12 horas".

Carrera de Polémicas

Bonnie Blue ya había causado revuelo en redes sociales previamente, no sólo por sus actividades, sino (y sobretodo) por sus declaraciones. Y es que antes de la “maratón sexual”, la modelo había asegurado que mantiene relaciones con hombres “apenas legales” de 18 años. También sostuvo que le divierte animar a hombres casados a “ser infieles” si no reciben atención íntima en sus matrimonios.

De hecho, en noviembre de 2024, Blue tenía planificado realizar una maratón sexual similar en Australia con jóvenes que acababan de finalizar la escuela secundaria. La noticia no cayó bien en el gobierno de ese país: “El sistema de visados australiano tiene normas. Si no tienen intención de cumplirlas, no las soliciten”, explicó el ministro de Interior e Inmigración, Tony Burke. Por el hecho, la visa de Blue fue revocada.

La actriz se mostró molesta y, en declaraciones públicas, señaló que, a esta altura, “da igual” si es hombre o mujer: “El odio se ha disparado en cuanto a amenazas de muerte y abusos incesantes. No ha habido ningún escándalo por estos creadores de contenido que comercializan sus videos. Yo lo he hecho al revés y hubo un escándalo masivo”, lamentó.

Un anfitrión estafador

El récord de la actriz se llevó a cabo en la mansión Portland Place, donde el polémico 'Fast Eddie' Davenport, de 58 años, ganó notoriedad por organizar fiestas sexuales exclusivas. De hecho, un video publicado en la cuenta de Instagram de Davenport lo muestra guiando a Bonnie Blue de la mano hacia una habitación grande y lujosa donde los dos están sentados juntos en una cama doble. El vídeo se titula: 'Papá le muestra a la princesa Bonnie Blue su trono. Fiesta que rompe récords mundiales. Modelo británica sexy', seguido de los hashtags: 'londonparty, bonnieblue1000'.

Daveport junto a Blue

Davenport inició su trayectoria profesional en la vida nocturna en 1986 al fundar el Gatecrashers Ball, un evento exclusivo para adolescentes de clase alta, cuando apenas tenía 20 años. Sin embargo, su carrera dio un giro drástico en 2011, cuando fue condenado a más de siete años de prisión por su implicación en un fraude financiero a través de su empresa, Gresham. La estafa consistía en cobrar a sus clientes honorarios exorbitantes, que llegaban a los £285.000, por resolver préstamos millonarios que nunca fueron aprobados ni entregados.

