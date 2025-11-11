Luis Quevedo: “Los jóvenes leen un 75% más gracias a TikTok”

En conversación con Canal E, Luis Quevedo, gerente general de Udeba, analizó un reciente informe del grupo Planeta España que revela cómo TikTok está fomentando la lectura juvenil y reconfigurando el mercado editorial.

TikTok, un aliado inesperado del libro

Según explicó Quevedo, el informe presentado durante el Premio Planeta España muestra un fenómeno sorprendente: “los jóvenes entre 14 y 24 años leen un 75% más y el 80% de ese crecimiento se explica por TikTok”.

El directivo remarcó que las editoriales han sabido aprovechar la red social: “Realizan promociones, pequeños videos y piezas de comunicación de sus novedades, y como consecuencia se incrementó la lectura y la venta de libros”. Este crecimiento se concentra especialmente en los géneros romance y fantasía, los preferidos por los lectores jóvenes.

Además, destacó que “desde la pandemia, la venta de libros en España creció un 39%, y solo en el último año aumentó un 9,8%”, cifras que superan ampliamente la media del mercado editorial europeo. Para 2025, el sector proyecta un incremento adicional de entre 4% y 5%.

Rompiendo prejuicios sobre las redes sociales

Quevedo consideró que el fenómeno obliga a repensar los estereotipos sobre las redes digitales: “Si te dijeran que TikTok fomenta la lectura, uno diría que no, que es todo lo contrario”, afirmó, aunque aclaró que la realidad demuestra lo opuesto.

“Los jóvenes pueden disfrutar de los contenidos de TikTok y, al mismo tiempo, sumarse al colectivo de lectores”, sostuvo. Para el gerente de Udeba, este cambio es una señal auspiciosa que “nos obliga a revisar ciertos prejuicios con los cuales cotidianamente actuamos”.

El caso español demuestra que la tecnología puede ser una aliada de la cultura y la educación, lejos de los temores sobre la pérdida del hábito de lectura entre las nuevas generaciones.

Argentina pierde terreno frente a México

Consultado sobre la situación regional, Quevedo señaló que “Argentina sigue siendo un país de alta utilización de redes sociales”, pero advirtió que “México nos desplazó del segundo lugar en el ranking de países más lectores de habla hispana”.

Según el entrevistado, este descenso no está directamente vinculado al uso de las plataformas digitales, sino a factores económicos y de consumo: “Desde hace varios años el mercado comercial del libro en Argentina viene perdiendo cuotas de participación, algo que no ocurre en el resto de América Latina”.

Aun así, Quevedo se mostró optimista sobre el futuro del sector y valoró que el ejemplo español pueda servir de inspiración: “La tecnología, bien utilizada, puede ser una aliada para acercar a los jóvenes a la lectura”.

