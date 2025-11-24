Hallaron con vida al adolescente de 17 años que desapareció en Recoleta

Hallaron sano y salvo al adolescente de 17 años que estaba desaparecido desde el sábado en el barrio porteño de Recoleta. Así lo informaron fuentes policiales a la Agencia de Noticias Argentinas.

El menor había sido visto por última vez durante la noche del 22 de noviembre cuando se retiró de su domicilio ubicado en la calle Paraguay 3300 para reunirse con un amigo. Su madre radicó la denuncia por “averiguación de paradero”.

Bajo la demanda, los efectivos activaron el protocolo especial a raíz de que el joven presentaba dos antecedentes de extravío. También afrontaba un tratamiento en el Hospital Ricardo Gutierrez.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en los Criminal y Correccional número 44, cuyo fiscal pidió ayuda a la Policía de la Ciudad para comenzar el operativo de búsqueda.

De esta forma, las autoridades solicitaron información a Mercado Pago, CNRT, SUBE, nosocomios y Migraciones, al tiempo que se analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad pertenecientes al Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

Además, se llevaron a cabo recorridas en el partido bonaerense de Avellaneda y el centro de salud donde realizaba el tratamiento por depresión.

Finalmente, este martes, la madre del menor alertó que su hijo apareció en Plaza Constitución, sin haber sido víctima de ningún delito y derivado al Gutierrez para recibir asistencia.

En septiembre ocurrió un hecho similar, que conmovió: efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron con vida a una joven, que estuvo desaparecida durante tres días, en un hotel del barrio porteño de Recoleta, junto a un hombre de 39 años. Lo curioso es que la joven es oriunda de San Juan, por lo que se estudia una posible red de trata.