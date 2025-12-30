Luis Barrionuevo renovó su liderazgo en la UTHGRA: cumplirá su mandato cuando tenga 87 años

Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), asume este martes formalmente un nuevo mandato que lo mantendrá al frente del gremio hasta 2029. La confirmación de su continuidad se produjo tras imponerse el lunes 29 con una lista única en los comicios internos de la entidad, consolidando una vez más su liderazgo histórico en el sector que conduce desde hace décadas. Con 83 años, el polémico sindicalista cumplirá su mandato con 87 años.

El dirigente que maneja los destinos de la UTHGRA desde 1985 logró renovar su cargo sin oposición en una jornada electoral que movilizó a una parte significativa del aparato sindical. Según los datos oficiales aportados por la junta electoral, cerca de 120 mil trabajadores concurrieron a las urnas sobre un padrón total de 350 mil afiliados, que se encuentran distribuidos en 49 seccionales y nueve delegaciones a lo largo de todo el país.

Barrionuevo estará al frente del gremio hasta 2029

Barrionuevo encabezó la denominada Lista Celeste, que finalmente no enfrentó competidores en el cuarto oscuro. La Agencia Noticias Argentinas confirmó que esta situación de "lista única" se dio a raíz de que la junta electoral rechazó la participación de una agrupación opositora, argumentando que dicho espacio no había logrado reunir la cantidad de avales mínimos requeridos por los estatutos del gremio para oficializar su candidatura.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El camino hacia las urnas estuvo marcado por una intensa disputa judicial que demoró el proceso, convocado originalmente para septiembre pasado. Los comicios habían quedado en suspenso durante meses debido a una medida cautelar dictada por la Justicia Laboral, una acción que fue impulsada por sectores vinculados a Dante Camaño, ex secretario general de la seccional Capital Federal y ex cuñado de Barrionuevo.

Finalmente, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo destrabó el conflicto a fines de diciembre, desestimando las cuestiones presentadas por la oposición y habilitando la votación que se concretó ayer, pese a que hace una semana un juzgado de Córdoba intentó una nueva medida de bloqueo. De esta manera, Barrionuevo inicia en este fin de 2025 su nuevo período, proyectando una gestión que, al finalizar, completará 43 años ininterrumpidos de conducción sindical.

El excuñado de Barrionuevo lo acusa de robar “miles de millones de pesos” del gremio

El contexto de una votación postergada y auditada

La elección general abarcó tanto el nivel nacional como el seccional, poniendo en juego la renovación de autoridades para más de 350 mil afiliados habilitados. El proceso implicó la selección de 22 miembros titulares del Consejo Directivo, incluyendo cargos clave como el de Secretario General y Adjunto, además de la renovación de las comisiones ejecutivas locales y delegados, quienes tendrán mandato vigente hasta diciembre de 2029.

La votación se desarrolló entre las 8 y las 18 horas en diversas sedes, delegaciones y establecimientos hoteleros, permitiendo que aquellos trabajadores que figuraban en el padrón definitivo con al menos seis meses de antigüedad al 18 de marzo de 2025 pudieran votar también. El despliegue fue total en el territorio nacional con una única excepción en la seccional de San Juan, donde solo se votaron cargos nacionales debido a que la elección local permanece suspendida por una medida judicial específica.

La realización de los comicios fue posible gracias a que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó “la validez del proceso y la autonomía sindical”, levantando la suspensión previa y rechazando los planteos de la Lista Gris Naranja. Tras el fallo, desde el Consejo Directivo Nacional celebraron que "se hizo justicia", enfatizando que se utilizaron las listas y boletas oficializadas originalmente para la fecha de septiembre y sosteniendo que el voto en las urnas “constituye la única base de legitimidad gremial”.

Fuente: NA

TC cp