Polémica en Gastronómicos por la designación de la hija de Barrionuevo en un puesto clave

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) no atraviesa sus mejores días. Su jefe, Luis Barrionuevo, decidió colocar al frente de la obra social, OSUTHGRA, a su hija Sandra y abrió un malestar de grandes proporciones entre afiliados y hasta a personas del más selecto entorno del patriarca sindical.

Ocurre que Sandra no tiene experiencia en entidades prestadoras de salud. Es más: desde el gremio precisan que ni siquiera está afiliada al sindicato que nuclea a los empleados gastronómicos. Ni tiene trayectoria en el movimiento obrero. La determinación del ex senador nacional causó sorpresa porque no fue consensuada y al mismo tiempo rechazo, incluso en alfiles barrionuevistas.

Uno que quedó descolocado por la determinación es el tesorero de UTHGRA, Norberto Latorre. Sus allegados señalaron que fue el primero en levantar la voz contra el arribo de Sandra y estaría evaluando abandonar su puesto. El dirigente, además de ser un leal al cacique, fue el encargado de ejecutar obras clave en la entidad sindical en las últimas décadas.

Por otro lado, en una de sus primeras medidas como titular de OSUTHGRA, la hija de Barrionuevo firmó una polémica resolución que regula el acceso a la obra social y que ya fue recibida con malestar por todas las primeras líneas del colectivo sindical en el interior. Publicada el 1 de diciembre, impone un piso salarial prácticamente inaccesible para muchos trabajadores de la actividad, en un sector donde la informalidad ronda casi el 55%.

En concreto, la resolución le exige a los afiliados para conservar la obra social una remuneración bruta, a enero de 2026, de $1.176.470,59. Con un aporte mínimo de $90.000 para la prestación de salud cuando el salario más bajo de la actividad, para el mismo mes, está estipulado en $1.124.609 -sin presentismo, antigüedad y otros plus-. O sea, se generó un cepo para que miles de trabajadores no alcancen al acceso a la medicina.

Conflictos previos y fracturas internas

Este episodio se enmarca en un conflicto de larga data dentro de la UTHGRA y que se viene arrastrando desde hace años y que incluyó una dura disputa con Dante Camaño, actual referente de la seccional Capital. Esa batalla derivó en una intervención de la Junta Electoral Nacional del gremio, la suspensión del comicio nacional y una presentación judicial que terminó con decisiones contradictorias entre distintos tribunales.

En este contexto, Barrionuevo, en cólera, tomó la decisión de que no se desarrollen las elecciones de las seccionales de todo el interior. El atrevimiento no fue gratuito: provocó el enojo de decenas de referentes provinciales que se preparaban para convalidar sus cargos.

Los opositores al ex referente de la CGT sostienen en contacto con PERFIL que estas maniobras “profundizan la percepción de que los sindicatos siguen siendo espacios cerrados a la renovación y que priorizan intereses personales sobre la representación efectiva de los trabajadores”.