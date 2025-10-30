Cómo sigue la batalla entre Barrionuevo y Camaño, que incluye malestar en las seccionales

La pelea que mantiene Luis Barrionuevo, secretario general de los Gastronómicos nacionales, con su ex cuñado Dante Camaño por el control de la seccional porteña sigue al rojo vivo. El enfrentamiento incluye fallos judiciales y, por si fuera poco, un malestar creciente con los representantes sindicales del interior de UTHGRA, molestos por decisiones del patriarca inconsultas que los dejaron al borde de la acefalía.

El último fallo, en torno a las elecciones del gremio porteño que consagraron a su actual mandatario, Camaño, fue categórico: la Justicia laboral ratificó la legitimidad de la Junta Electoral de UTHGRA CABA y rechaza la pretensión de intervención de la Junta Electoral Central dominada por el barrionuevismo, propinando un revés de gran proporción.

En la Causa N° 37261/2025, el Juzgado N° 39 resolvió "Rechazar la medida cautelar intentada" por la JEC. Dicha medida buscaba nada menos que "la disolución de la autodenominada Junta Electoral de 'Seccional CABA'" y "la nulidad de todos los actos que haya emitido".

La pretensión de la Junta Electoral Central que incluía el "inmediato cese de una convocatoria a elecciones", fue desestimada en su totalidad por la justicia. Con esta determinación, se valida por completo el accionar de la Junta Electoral Seccional CABA y, en consecuencia, dota de total legitimidad al nuevo mandato de la Lista Gris, encabezada por Dante Camaño, por el período 2025-2029, resultante de su categórico triunfo en acto eleccionario celebrado el pasado 18 de septiembre de 2025.

“Este hecho jurídico constituye una nueva y categórica derrota de Luis Barrionuevo en la larga lucha que se libra desde hace cuatro años por el control de la Seccional CABA, la más grande del país. En este nuevo capítulo la justicia vuelve a poner freno a los intentos de intervención que buscan desconocer la voluntad democrática de los afiliados gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires”, expresaron desde el sindicato de la Ciudad.

Gastronómicos: una tensión palpable entre el interior y la central

A este cuadro de situación, se le añade una tensión palpable entre los dirigentes del interior y el secretario general nacional. Ocurre que mediante la resolución de la Junta Electoral Central de Barrionuevo, se ordenó suspender las elecciones en todas las Seccionales y Delegaciones del país, excediéndose manifiestamente de la orden judicial emitida por la Sala VI (en la causa "Lista Gris/Naranja c/ Junta Electoral Central UTHGRA s/amparo"), que se limitaba a ordenar suspender solamente el acto convocado para elegir autoridades nacionales hasta resolver las impugnaciones presentadas.

Según pudo saber PERFIL, para mucho de los representantes de los gremios del interior esto fue “una locura” del ex senador nacional porque dejó abierta la puerta a la acefalía en las conducciones de cada seccional al finalizar los mandatos sin renovación de autoridades mediante comicios. También, comentaron que existirá un vacío legal evidente al no haber comisiones directivas electas por afiliados, por lo cual el riesgo de intervención judicial es latente.

Hay otro punto crítico para varios dirigentes: el hecho de que Sandra Barrionuevo, la hija de Luis, sea la elegida por el cacique como candidata a la comisión directiva cuando es empresaria gastronómica. Y, por si fuera poco, el ex legislador quiere meter a jubilados en su lista, algo prohibido por el estatuto.

