Resistencia estrena el autodespacho de combustible: una estación YPF lo habilitará desde el lunes

Desde el próximo lunes 12 de enero, Resistencia incorporará por primera vez el sistema de autodespacho de combustible, una modalidad que ya funciona en otras ciudades del país y que ahora llegará a la capital chaqueña como experiencia piloto. El debut será en una estación de YPF ubicada sobre avenida Sarmiento y el servicio estará disponible las 24 horas, conviviendo con la atención tradicional.

La implementación fue confirmada por Oscar Gaona, presidente de la Cámara de Estacioneros de Resistencia. Según explicó, se trata de un sistema controlado, con asistencia permanente del personal y sin impacto negativo en el empleo.

Cómo funcionará el sistema

El autodespacho se realizará exclusivamente a través de la aplicación oficial de YPF. El usuario deberá escanear el código QR del surtidor, elegir el tipo de combustible, pagar de forma anticipada y luego efectuar la carga. El surtidor se habilita únicamente por el monto abonado, un mecanismo que, según Gaona, refuerza la seguridad y evita maniobras irregulares.

En esta primera etapa, habrá un solo surtidor de autodespacho por estación, mientras que el resto continuará operando con playeros. Durante los primeros días, el personal estará especialmente abocado a guiar y asistir a los usuarios que se inicien en la modalidad.

Descuentos y beneficios para los usuarios

Uno de los principales incentivos será el precio diferencial. El autodespacho contará con un descuento cercano al 3%, que podría ampliarse hasta un 9% en horario nocturno, en línea con promociones que la petrolera ya viene aplicando en otros puntos del país.

“El objetivo es que la gente pruebe el sistema, se familiarice y vea que es simple y seguro”, explicó Gaona en declaraciones a Radio Libertad, al tiempo que remarcó que se trata de una opción voluntaria y no excluyente.

Seguridad y control operativo

Desde el sector destacaron que los surtidores están diseñados específicamente para este tipo de uso, con dispositivos que requieren presión constante del usuario y previenen fallas mecánicas. A eso se suma la presencia permanente de personal capacitado, encargado de supervisar el proceso y asistir ante cualquier inconveniente.

“Es una modalidad extendida en muchos países. Acá se adapta a nuestra realidad, con un esquema mixto que mantiene la atención personalizada”, señalaron.

Ante la preocupación por una eventual reducción de puestos de trabajo, el titular de la Cámara expresó: no habrá pérdida de empleo. Incluso recordó que durante 2025 se habilitaron nuevas estaciones en la región y que existen otras en construcción. “Lejos de achicar planteles, hay más demanda de personal. Esto no viene a reemplazar trabajadores, sino a responder a un cambio en los hábitos de consumo”, afirmó.

Ventas, precios y perspectivas para 2026

En cuanto al contexto del sector, el referente empresario recordó que diciembre cerró con una caída cercana al 6% en las ventas, atribuida principalmente a las intensas lluvias e inundaciones que afectaron a la ciudad. Enero, anticipó, suele ser un mes moderado por el receso vacacional.

Sobre los precios, señaló que el cierre de 2025 mostró un leve descenso y que durante 2026 los valores dependerán de variables como el tipo de cambio, el precio internacional del crudo y el costo de los biocombustibles. “El barril hoy ronda los 62 dólares. Es un commodity y se va ajustando a esas condiciones”, concluyó.