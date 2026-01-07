Eleonora Gosman: “Hay alerta roja en las Fuerzas Armadas brasileñas”

Eleonora Gosman, periodista argentina y corresponsal en Brasil, aseguró que las Fuerzas Armadas brasileñas están en "alerta roja" a partir del bombardeo de Estados Unidos en Venezuela y el clima de tensión geopolítica en la región. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sostuvo que, aunque Brasil no fue mencionado directamente por Donald Trump, los militares brasileños evalúan sus limitaciones ante un eventual enfrentamiento armado con Washington, en un contexto atravesado por un año electoral clave en el país.

Eleonora Gosman es una periodista argentina. Es conocida por su amplia trayectoria cubriendo la política y la actualidad de Brasil, donde se desempeña desde 1996 como corresponsal para distintos medios nacionales e internacionales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El bombardeo de Estados Unidos en Venezuela despierta el "alerta roja" en las Fuerzas Armadas de Brasil

Escribiste un artículo muy interesante sobre la preocupación de las Fuerzas Armadas de Brasil con lo que está pasando en Venezuela. Me gustaría que lo compartieras oralmente con nuestra audiencia.

Escribí ese artículo porque hay una alerta roja en las Fuerzas Armadas brasileñas, que tienen su razón de ser. Es cierto que, por ahora, Brasil no es mencionado, porque Donald Trump ha mencionado a México y a Groenlandia de una manera siniestra. "O te invadimos o te compramos", dijo.

Y mencionó a Colombia y a Cuba, ¿no?

Exacto. El tema es que todavía no tocó Brasil, pero para los militares brasileños no se les escapa que cualquier guerra que haya un enfrentamiento armado posible, entre Estados Unidos y Venezuela, y eso impacta directamente en la región. Los militares brasileños han observado un punto muy importante, y es que ellos no están en condiciones hoy de responder a una invasión o un bombardeo americano. Es un tema muy complicado y muy concreto. En el año 2010, que fue el último año del segundo gobierno de Lula da Silva, se habló de la posibilidad de constituir un organismo de defensa de toda América Latina. Se llamaba Unasur. No prosperó por distintos motivos, básicamente porque vinieron presidentes de ultraderecha en la región.

Lo cierto es que te cuento que ayer hubo una reunión de la OEA, y en esa reunión de la OEA volvió a repetirse esa diferenciación entre las posiciones de lo que sería el sector más progresista de América Latina, y lo que es el sector más de derecha. Ahí estuvo el representante de Brasil en la OEA, Benoni Belli, y él repitió de una manera tajante lo mismo que ya había anticipado Lula el sábado pasado. Él dijo que, en el contexto este de la OEA, la soberanía nacional se sustenta en el derecho internacional y en las instituciones multilaterales en algunos temas con los cuales Estados Unidos no parece acordar. Hay una visión muy discordante al respecto.

Este año es crucial. Hay elecciones tanto Colombia, como en Brasil y como en Estados Unidos. Si uno tuviera que decir cuáles son las más importantes, cuesta decirlo, porque Estados Unidos tiene una importancia fundamental, pero como Donald Trump no puede ser reelecto, no modifica el calendario presidencial posterior. En el caso de Colombia y de Brasil lo modifican significativamente por la continuidad o no de gobiernos progresistas. Por la importancia de Brasil en América Latina, pudiéramos decir que la de Brasil es la elección más importante, hasta la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Dado que el candidato de la extrema derecha era el hijo de Jair Bolsonaro, que parecía más frágil que el gobernador de San Pablo como contrincante de Lula, Lula tenía muchas posibilidades de ser electo. ¿Hoy, en esta circunstancia actual, se modificó eso? ¿La derecha crece en sus posibilidades a partir de lo que pasó en Venezuela, o no?

No, todavía no tiene efecto. Todavía no cambió la correlación de fuerzas entre Lula y los demás candidatos. Están los demás candidatos muy atrás de Lula, salvo Flavio Bolsonaro, que es el hijo de Bolsonaro, que estaba a diez puntos de diferencia. Es el que más se acercaba a Lula. Ahora, esta situación de Venezuela implica varias cosas en ese sentido. Implica la posibilidad real de que Estados Unidos intervenga en las elecciones. No estoy diciendo militarmente, pero sí concretamente, como fue en el caso de la Argentina hace poco tiempo atrás. Intervino directamente con aquellas famosas frases de Trump, de "o votan lo que dice Milei o se mueren". Esto no nos podemos olvidar. Seguramente no será esa la frase de Trump, pero es evidente que todavía no está decidido ni definido con respecto a Lula, pero dado el caso no podemos dejar de pensar que interferiría por otro candidato de derecha.

España, Brasil y México lideraron un comunicado regional contra la captura de Maduro

¿Cómo imaginan los analistas brasileños que podría ser la intervención electoral de Trump en Brasil? En la Argentina era la debilidad económica, en el caso de Venezuela era el narcotráfico. ¿Cuál podría ser la forma que él tendría de degradar a Lula electoralmente?

Todavía no está planteada esa posibilidad en el sentido en que las relaciones, a pesar de las declaraciones de Lula sobre la intervención en Venezuela, fueron muy duras y fuertes. Todavía no está pensada la posibilidad de qué puede decir Trump. Lo que sí te puedo asegurar es que ya empezó la campaña de la derecha. ¿Y de qué manera empezó? Acusando al hijo de Lula de incurrir en corrupción o estar aliado a corruptos en un tema que tiene que ver con los fondos jubilatorios. Este es el principio, y esto puede seguir como una manera de deteriorar la imagen de Lula.

Claro que vos del otro lado no tenés una imagen mejor, porque Flavio Bolsonaro tiene muchas críticas y es el único que recibe realmente hasta hoy los votos del padre. Esta es la realidad. El gobernador de San Pablo, que se autotitula candidato presidencial para este año, apoya a Trump. Él dijo que le parecía perfecto lo que hizo Trump, lo respaldó totalmente, pero en realidad todavía no tiene el apoyo de Bolsonaro, porque está el hijo de él de por medio, y Bolsonaro dijo: “Mi candidato es este”. Y tengo mis dudas de si llegaría a tener el apoyo de Bolsonaro, me refiero al gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas.

¿Vos creés que la lucha va a ser entre Lula y Flavio Bolsonaro?

En principio, sí. Estamos a principios de año, faltan todavía más de siete meses.

Y, al mismo tiempo, el talón de Aquiles con el que podrían atacar a Lula vuelve a ser el mismo de hace una década: corrupción, en este caso a través del hijo. El aguijón con el que se va a atacar a Lula es que el PT es corrupto, que su familia es corrupta y que finalmente el gobierno brasileño está enfermo de corrupción.

Hasta ahora es eso, exactamente. Veremos cómo evoluciona, porque vos sabés que en todo hay cambios.

Y el ánimo de Lula, cuando apareció posterior a la extracción de Maduro o el secuestro de Maduro de Venezuela, ¿cómo se lo percibe? ¿Está golpeado? ¿Se lo percibe taciturno?

Todo el Gobierno fue muy afectado por lo de Maduro. Primero por el bombardeo y segundo por el secuestro de Maduro. Y no solo fue afectado Lula, sino las Fuerzas Armadas también, que tuvieron una situación, en donde empiezan a clamar una reforma del sistema militar que lo modernice y que amplíe sus capacidades.

Volviendo a Lula, ¿cómo se lo vio?

Hay que tomar en cuenta lo que dijo. Él fue muy duro y sigue siéndolo. Brasil sigue siendo duro con la intervención. ¿Por qué? Porque Brasil defiende objetivamente dos cosas: el Estado de derecho en el bien internacional, la soberanía, y la autodeterminación. O sea, son cláusulas indispensables.

¿Las Fuerzas Armadas brasileñas, ¿son bolsonaristas, son profesionalistas? ¿Se podría hacer alguna proporción de quiénes podrían tener más preferencia política o más preferencia profesional?

Hay cosas muy interesantes al respecto. Primero, son profesionalistas y muy profesionalistas. Después de aquel largo período en que las Fuerzas Armadas gobernaron en Brasil hasta 1985, nunca más hubo ningún levantamiento de las Fuerzas Armadas. Y tengo que decirte que en enero de 2023, después de las elecciones, cuando Lula gana las elecciones, tampoco hubo levantamiento, porque fueron los jefes de las Fuerzas Armadas los que impidieron que se concretara ese golpe de Estado. Entonces, esto te da también una pista de que, llegado un momento de confrontación más abierta que la actual, no habrá una intervención militar a favor de la oposición.

TV

LT