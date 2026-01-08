Murió Fats Fernández, el "trompetista de Buenos Aires"

Roberto "Fats" Fernández tenía 88 años y este miércoles se supo de su fallecimiento. El emblemático representante de la música jazz vivía hace ya varios años en un geriátrico, donde pasó sus últimos días, pero aún se desconocen las causas de la muerte. Además de su gran talento para la música, el artista había logrado representar muy concretamente la música de Buenos Aires, lo que le dio aún más prestigio.

Sin embargo no fue lo único que hizo en sus 60 años de carrera. Participó de vastas bandas y colaboró con artistas internacionales en reiteradas ocasiones. Roy Eldridge, Lionel Hampton, Ray Charles, Mel Lewis, Gato Barbieri y Paquito D’Rivera son algunos de los más reconocidos. Aunque sus inicios se dieron en el hot jazz en una banda llamada Georgian's Jazz Band, logró consagrarse como un reconocido artista de bebop, años después de ingresar al Quinteto del Gato Barbieri en la década del 1960.

Oriundo de La Boca, decidió que su pasión y conocimientos deberían ser compartidos y tuvo una escuela en la que enseñaba el arte de la música.

Su camino en el arte

Para su larga carrera, Fats no publicó demasiados discos. Igualmente, cada uno de ellos contaba con toda su dedicación y, generalmente, la participación de invitados que sumaban a sus baladas.

Sus primeros lanzamientos fueron El trompetista de Buenos Aires (1987) y New York Sessions & Trabajos Porteños (1989), que lo consagraron como el trompetista de Buenos Aires y abrieron camino al reconocimiento y el estrellato internacional. En 1991 lanzó Cuore, con participaciones de Dizzy Gillespie y Lito Nebbia, que en 1992 fue ganador en los premios ACE. En ese mismo año, se lució en La música y la vida.

3 años después, en 1995, se llevó el premio KONEX a mejor solista de jazz, lo que le dio el impulso necesario para en 1996 sacar su quinto disco, Tangos y Standards que demostró, una vez más, la flexibilidad del músico ante diferentes géneros musicales y su capacidad de hacer que todo suene bonito.

Una de sus más emblemáticas publicaciones fue la de su aniversario por su cumpleaños número 60, en 1997, Fats Live Birthday donde colaboró Michel Legrand. El siguiente año, lanzó 100 años de Gershwin y los fanáticos tuvieron que esperar hasta 2006 para volver a escucharlo, cuando salió Baladas que fue su último lanzamiento.

Por problemas de salud, en 2014 dio sus últimos shows. Fats no tuvo mucho tiempo arriba de los escenarios, ya que sus presentaciones más masivas comenzaron recién en la década de los 90, pero sin dudas dejó su huella y un legado.

RG