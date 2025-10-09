En la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados votó a favor de declarar nulo el decreto 681/25. Con este decreto, el Gobierno había logrado dejar en suspenso la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido votada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada luego por ambas cámaras.

La nulidad de la medida fue aprobada a la 1.23, con 119 votos. Otros 67 legisladores votaron en contra, y hubo 8 abstenciones; entre ellas, la del diputado Maximiliano Ferraro, titular del ARI.

El texto, propuesto por la diputada Marcela Pagano (Coherencia), declara “nula de nulidad absoluta e insanable la cláusula suspensiva” contenida en el decreto 681/25. El pasaje rechazado, del artículo 2, dice: "Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

“Me hubiera encantado discutirlo en el Presupuesto pero (el ex presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis) Espert no nos permitió”, ironizó Pagano, quien ingresó al Congreso como representante de La Libertad Avanza.

La Ley de Emergencia en Discapacidad garantiza cobertura, accesibilidad y financiamiento de los programas fundamentales para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad por el lapso de un año.

La norma fue aprobada por ambas cámaras a mediados de 2025; luego el presidente Javier Milei la vetó, y las dos cámaras del Congreso rechazaron el veto en la sesión del miércoles 17 de septiembre. Unos días después, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 681/25, que supedita el cumplimiento de la ley a que el Congreso indique de dónde saldrán los fondos para financiar los gastos que implica.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado por el Congreso a una interpelación el próximo martes 14 de octubre para que explique por qué firmó este decreto.