El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) denunció por “violación de los deberes de funcionario público” al presidente Javier Milei por las declaraciones que hizo al diario británico The Telegraph el 29 de diciembre de 2025, en las que afirmó que “el territorio solo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen.”

La denuncia, a la que accedió PERFIL, se presentó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py y refiere también a un “plan sistemático de entrega” de las Islas Malvinas y “espacios marítimos circundantes” por parte de la gestión libertaria.

Milei irá al Reino Unido en los próximos meses y busca levantar la restricción de compra de armas por el conflicto de Malvinas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la presentación, los abogados del CECIM Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso, sostuvieron que el Presidente “actuó con conocimiento pleno de sus actos y consecuencias”, menoscabando la Constitución Nacional, leyes nacionales vigentes y resoluciones de las Naciones Unidas, entre ellas la 2065/65, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

“No hay margen para la trivialización. En materia de soberanía, los actos del Jefe de Estado no son palabras: son hechos jurídicos internacionales” afirmaron los abogados en la denuncia, que recayó en el juzgado federal 12, que subroga el magistrado Julián Ercolini.

La presentación se da en la misma semana que se viralizó la objeción del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, a dar un discurso en la Asamblea Nacional francesa, frente a un mapa que indicaba a las Islas Malvinas como territorio del Reino Unido.

Una nota adhesiva al embajador argentino en Francia evitó un conflicto diplomático por las Islas Malvinas

"No puedo, en mi carácter de representante del Estado argentino, expresarme libremente frente a ese mapa, ya que hacerlo implicaría legitimar una situación que constituye un atentado contra la soberanía de mi país, contra la dignidad misma de la Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional", aseveró Sielecki.

Los funcionarios franceses accedieron a cubrir la aclaración con una nota adhesiva amarilla durante la presentación del embajador argentino y así el diplomático continuó con su intervención.

Sielecki, sobrino del fallecido ex canciller Héctor Timerman, fue designado por Javier Milei como representante diplomático en Francia al inicio de su gestión.

La posición del CECIM

Para el CECIM, que preside Rodolfo Carrizo y cuyo secretario de Derechos Humanos es Ernesto Alonso, Milei utiliza “su investidura institucional para proyectar al mundo una imagen de desinterés y abdicación de la causa Malvinas. Ello no solo vulnera la letra del texto constitucional, sino que desacredita al país en el escenario internacional, pone en riesgo la coherencia de su política exterior y afecta de forma directa la posición argentina en los foros multilaterales”.

La pesca extranjera se lleva 250.000 toneladas anuales de las aguas argentinas de Malvinas

La presentación también apunta al discurso que Milei pronunció el 2 de abril de 2025, durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en la Plaza San Martín, en el que señaló: “Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros (...) y (que) ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo.”

El CECIM advirtió que ya había intimado al Presidente y a la Cancillería a retractarse de este tipo de manifestaciones, sin obtener respuestas, y señaló que esta conducta “no es nueva en la actual gestión”. Una de las primeras denuncias fue en marzo de 2024, cuando Diana Mondino estaba al frente de la Cancillería.

BK/ff cp