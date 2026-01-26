El Gobierno limitó la importación de motos, triciclos y cuatriciclos con arancel cero

El Gobierno nacional anunció este lunes las nuevas condiciones para importar motos, triciclos y cuatriciclos eléctricos para poder con el beneficio de arancel cero en las importaciones.

La normativa fue publicada en el Boletín Oficial este lunes 26 de enero del 2026, a través del Decreto 44/2026, firmado por el presidente de la nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el Decreto se estableceun límite anual 50.000 unidades que podrán importarse al amparo de esta medida con arancel cero. Por otro lado, el importador que no logre completar el cupo anual máximo, podrá adicionarlo al siguiente período, sumándolo al límite del próximo año.

Cuáles son los equipos que contempla el Decreto 44/2026

El Gobierno decretó con esta modificación que los vehículos automotores que utilicen una tecnología de motorización alternativa a los motores convencionales de combustión interna, entendiendo como tales a los propulsados por un motor eléctrico o por un motor/generador eléctrico, una batería y un convertidor de potencia; un motor eléctrico exclusivamente o un motor a celda de combustible.

Las condiciones con las que deben cumplir los equipos para acceder al arancel 0, son los siguientes:

- El peso en vacío debe ser inferior o igual a 400 kilos para vehículos destinados al transporte de personas, sin incluir el peso de las baterías para vehículos eléctricos.

- La potencia máxima continua nominal para motores eléctricos debe ser inferior o igual a 15 kW.

- La autonomía debe ser inferior o igual a 80 km.

- Los clasificados en las categorías L1 a L7 (Categorías de 2 y 3 ruedas, motos y derivados), conforme lo establecido en el apartado 2 del Anexo A del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995 y sus modificatorios, o cualesquiera de las especificaciones técnicas de dichas categorías no mencionadas en los incisos anteriores.

Antes de esta limitación para motos y derivados con autonomía eléctrica para acceder a la quita del gravamen por importación, el Gobierno nacional asignó un cupo de 50.000 autos eléctricos e híbridos que ingresarán al país en 2026 sin aranceles, lo que se estimó que podrían provocar una caída en los precios.

La decisión se plasmó en la Resolución 513/2025 de la Secretaría de Industria que se publicó en el Boletín Oficial.

La convocatoria alcanzó un nivel inédito de demanda: se recibieron más de 160.000 solicitudes, más de tres veces el cupo disponible.

Por último, el beneficio aplicó a vehículos con valor FOB inferior a US$ 16.000, lo que apunta a gamas medias y compactas. En total, ingresarán 71 modelos de 32 marcas, un volumen que expande la diversidad de la oferta y presiona sobre los precios de los autos tradicionales.

