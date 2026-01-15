Arancel cero a los celulares importados: cuánto cuestan los principales dispositivos de alta gama luego de la reducción tributaria

Desde este jueves 15 de enero se hace efectiva la eliminación total de los aranceles de importación para teléfonos celulares, una medida que en la previa prometía reducir el precio de esta tecnología y volverla más accesible en el mercado interno.

El decreto 333/2025, publicado en mayo del año pasado, inició un proceso de reducción gradual de los aranceles de importación para celulares que culminó con su eliminación total este jueves. En ese momento, los impuestos a la importación se redujeron del 16% al 8%. Ahora, con el cumplimiento del cronograma oficial, la protección arancelaria desaparece por completo, posicionando a la Argentina en un escenario de mayor competencia frente a otros mercados, donde históricamente los valores de la tecnología de alta gama resultaban considerablemente más económicos.

Cuanto cuestan los celulares de alta gama importados luego de la eliminación de impuestos

En los papeles, la eliminación del arancel de importación para celulares es una gran noticia para los consumidores que buscan hacerse con un teléfono al mejor precio posible. En la práctica no todo es tan sencillo. Con reducciones ya contempladas, reposición de stock, y traslado a precios parcial, esta baja podría no impactar del todo en el precio final de los artefactos.

Con respecto a si la eliminación del arancel se traducirá en una baja de precios inmediatos, desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) aclaran que esto no será así: “Hay otros factores que siguen interviniendo en el precio final del producto, sea importado o nacional, entre ellos, los costos logísticos, de comercialización, aduaneros, etcétera”.

Además hay celulares que ingresaron al mercado para su comercialización con el arancel ya incluido en el precio final, por lo que la reducción en el costo al consumidor podría reflejarse una vez repuesto el stock, con unidades que ya no se vean afectadas por ese gravamen.

Desde AFARTE también explicaron que los precios de los productos electrónicos mostraron una baja en términos reales en los últimos años y especialmente en 2025. Mientras el IPC subió 31,5% en 2025, según el INDEC, en el rubro equipamiento y mantenimiento del hogar la suba fue del 19%. En la misma línea, el rubro Electrodomésticos relevado por el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires registró una caída de 6,6% en 2025 contra una suba del IPC CABA del 31,8%.

Al momento de escribir esta nota, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB se vende en $2.999.990 en el reseller autorizado más importante de la marca de la manzana en nuestro país, aunque desde esta misma empresa informaron que la reducción del 8% en los aranceles de importación ya fue contemplada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17 y para toda la línea de IPhones disponibles, anticipándose a la entrada en vigencia plena de la normativa.

“Definimos trasladar este beneficio al precio final desde el momento del lanzamiento. Por este motivo, no resulta necesario aplicar nuevas reducciones en esta instancia, dado que el ajuste ya fue realizado al presentar el iPhone 17 y se aplicó en ese momento a toda la linea de IPhones”, señalaron desde el reseller.

Así, en dólares, si se toma el valor oficial de $1.480 pesos, el teléfono tiene un valor aproximado de US$ 2.027. En Estados Unidos, este mismo celular se vende a US$ 1.199, es decir un 41% menos.

