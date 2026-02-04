ADRs argentinos caen hasta 8% en Wall Street y el riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos

Este miércoles 4 de febrero vuelve a tener una jornada negativa para los activos argentinos.

Los ADRs de empresas argentinas en Wall Street muestran bajas lideradas por BBVA (-8,1%), Banco Macro (-6,1%) y Corporación América (-3,0%).

Por su parte, la mayoría de los bonos en dólares cotizan a la baja, encabezadas por GD46D (-0,5%), AL41D (-0,5%) y GD30D (-0,3%). La mayor alza se da en AL29D (+0,8%).

En este contexto, el riesgo país se ubica en los 506 puntos básicos.

En la plaza local, el panel líder del Merval vuelve a teñirse de rojo. Las mayores bajas se dan en BBVA (-5,5%), Telecom (-4,6%) y Edenor (-4,3%).

Clima de mercados

La buena señal para el mercado es que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa comprando dólares, a esta altura de los acontecimientos una condición indispensable que exigen los mercados para recrear la confianda.

En lo que va del año el BCRA compró más de US$ 1.250 millones.

Pero los expertos alertan que esta demanda estacional irá mermando, hasta uque empiecen a entrar los dólares de la cosecha.

En este sentido, una de las señales que le reclama el mercado al ministro de Economía, Luis Caputo, es que se mantendrá un buen ritmo de compra de reservas y no perder de vista las colocaciones de deuda que están haciendo las provincias y las empresas, que permiten al BCRA fortalecer sus reservas.

El mercado considera que ese flujo será el que permita comprar dólares al BCRA hasta comenzar la cosecha gruesa del segundo trimestre.

Dólares

El dólar oficial cerró a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, sin cambios respecto a la jornada anterior.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.455, con un incremento diario de $5. En cuanto los dólares financieros, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL) finalizaron la jornada en $1.460 y $1.495, respectivamente.

LM cp