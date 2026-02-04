Federico Sturzenegger salió a responderles a la UIA, economistas y periodistas: “El comercio nada tiene que ver con el empleo”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la apertura de la economía y cuestionó uno de los argumentos más utilizados para resistirla -el diferencial de costos e impuestos- al afirmar que esa idea es errónea, en una extensa publicación en la red social X.

Sturzenegger salió a contestar los "argumentos más comunes que usan economistas, periodistas, el empresariado (la UIA, por ejemplo) para cuestionar la apertura de la economía: el que no se puede abrir la economía porque Argentina sufre un diferencial de costos, primordialmente producto de sus impuestos, que hace imposible una competencia con la cancha nivelada".

“Esta idea, por más plausible que parezca, en mi opinión está equivocada”, señaló el funcionario.

Comercio, productividad e impuestos

El ministro sostuvo que el planteo de esperar primero una baja de impuestos antes de abrir la economía resulta “cómodo” y políticamente atractivo, pero equivocado desde el punto de vista económico. En ese sentido, recordó que incluso en contextos de fuertes diferencias de productividad entre países, el comercio sigue siendo beneficioso, tal como lo demostró David Ricardo a comienzos del siglo XIX.

Sturzenegger explicó que las economías difieren en productividad por múltiples factores -tecnología, infraestructura, seguridad o calidad del capital-, pero que aun así el intercambio permite que cada país se especialice en aquello en lo que es relativamente más eficiente.

Según remarcó en el posteo, “son las economías con menor productividad las que más tienen para ganar del comercio”, una afirmación que vinculó con las recientes definiciones oficiales a favor de una mayor apertura.

Además, el funcionario buscó despejar el vínculo entre comercio y empleo y sostuvo que abrir la economía no destruye puestos de trabajo. “El comercio nada tiene que ver con el empleo”, afirmó, y explicó que las importaciones requieren divisas que se generan con exportaciones, por lo que ambos flujos crecen en conjunto.

Respecto al rol de los impuestos, Sturzenegger señaló que la carga fiscal es una fuente adicional de ineficiencia que reduce la productividad y los salarios, pero que eso no invalida los beneficios del comercio. Por el contrario, aseguró que “más desnivelada la cancha: más ganancias de la apertura”, al sostener que la apertura permite compensar esas ineficiencias estructurales.

Por último, el ministro señaló que bajar impuestos, desregular y achicar el Estado sigue siendo necesario, aunque no como condición previa para comerciar, sino para mejorar la remuneración del capital y el trabajo. En el cierre de su mensaje, afirmó que solo entendiendo que el comercio es una fuente de más y mejores empleos la Argentina podrá avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenido.

Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el precio de la ropa en la Argentina desataron una fuerte reacción del sector textil, con críticas de empresarios y diseñadores que cuestionaron el enfoque oficial, en medio del debate por las importaciones, el empleo y la caída del consumo, tras afirmaciones realizadas esta semana por el funcionario y replicadas por otros referentes del Gobierno.

Además, la polémica se profundizó tras declaraciones del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo en una entrevista televisiva que “con la importación de un jean no se pierden puestos de trabajo”. Esa afirmación fue rechazada por la economista Julia Strada, quien respondió en redes sociales: “Sí, claro que se pierden puestos de trabajo porque traer productos que se fabrican acá genera crisis y cierre de empresas argentinas”, y criticó duramente el planteo oficial.

GZ

LT