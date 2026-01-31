Cámaras piden que las reformas se enfoquen en los problemas reales de las empresas

Empresarios de Córdoba vinculados a la industria metalúrgica, el transporte de cargas y el comercio fijaron posición en el debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. A través de sus cámaras sectoriales, plantearon la necesidad de una modernización normativa que aborde problemas concretos de las empresas, reduzca la incertidumbre y permita generar más empleo formal, con participación activa del sector privado y sin intereses políticos.

Desde la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, su presidente, Gustavo del Boca, explicó que el trabajo se canaliza a través del Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica. “A través del Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica de nuestra cámara trabajamos desde los puntos de dolor de nuestras empresas, para contribuir desde nuestro lugar, con propuestas concretas de reforma laboral”, afirmó.

Del Boca remarcó que el enfoque es estrictamente productivo: “Creemos que tenemos un rol que cumplir desde el sector privado, porque sabemos mejor que nadie cuáles son nuestros problemas”. En esa línea, aclaró: “No tenemos intereses políticos, sólo el interés por ser más productivos, por generar más y mejores fuentes de trabajo, sin quitar representación gremial”.

Arranca un febrero intenso en Córdoba con marchas y demandas judiciales de los gremios

El empresario señaló, además, que el trabajo se extendió durante más de un año y fue puesto a disposición de distintas instancias del Ejecutivo nacional. “Este fue el sentido de responsabilidad gremial empresaria de este trabajo. Seguimos intentando que esta reforma laboral no se produzca sin contemplar lo que necesitan las empresas industriales”, sostuvo. Y añadió: “La reforma laboral está dada de hecho, pero mal dada, porque hay tanto empleo informal que, indudablemente, la demanda existe, pero el miedo a contratar limita el empleo formal”.

El rol de las cámaras empresarias

Desde el sector del transporte de cargas, el presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba, José Arata, puso el foco en el papel que deben asumir las entidades empresarias. “Ha llegado la hora de que las entidades empresarias trabajen por las empresas de su sector, en lugar de pensar sólo en su situación institucional”, afirmó.

Arata cuestionó que parte del debate se concentre en el financiamiento de las cámaras y no en los problemas productivos. “Es inaceptable que, en el marco de la oportunidad de lograr una reforma laboral que solucione problemas concretos de las empresas, tantas entidades empresarias estén más preocupadas por el art.128 que por los problemas de las empresas que deben representar”, sostuvo.

En relación con el futuro de las entidades, fue categórico: “Las cámaras que se ocupen de contribuir a la solución de los problemas de las empresas del sector van a subsistir, aun cuando desaparezcan fuentes obligatorias de financiación”. Y completó: “Nuestro desafío como dirigentes empresarios no es sostener a cualquier precio la financiación obligatoria, sino innovar para agregar valor a las empresas del sector y contribuir a las políticas públicas para el sector, como es el caso de esta reforma”.

Clínicas privadas de Córdoba advierten que retrasos de PAMI podrían colapsar el sistema de salud

Comercio, litigiosidad y empleo

En tanto, desde la Cámara de Comercio de Córdoba, su presidente Sebastián Parra planteó que el problema central es la incertidumbre que genera la normativa vigente. “Las empresas quieren crecer, pero la legislación laboral, y su interpretación, genera incertidumbre, costos imprevisibles y un nivel de litigiosidad que desalienta la contratación”, advirtió.

Parra subrayó que esa situación tiene consecuencias directas: “Esta falta de decisión no es neutral: cada empleo que no se crea es una oportunidad menos para un trabajador y para nuestra economía”. Frente a la discusión actual, aseguró que la Cámara decidió involucrarse activamente. “Hoy, cuando se discute una reforma laboral, nuestra Cámara no mira desde afuera. Por el contrario, las autoridades decidimos estar presentes, participando activamente con sustento técnico”, expresó.

Finalmente, dejó en claro la posición institucional: “Apoyamos el proyecto de Ley de Modernización Laboral propuesto por el Gobierno nacional y promovemos propuestas concretas y fundamentadas orientadas a resolver problemáticas reales detectadas en nuestro sector”.