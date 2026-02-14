Villarruel recuperó la sonrisa en La Rioja: fin de semana de encuentros políticos y Fiesta de la Chaya

La vicepresidenta Victoria Villarruel repitió este fin de semana largo sus visitas a las provincias, y el destino elegido en esta ocasión fue La Rioja, donde participará de la emblemática festividad de la Chaya 2026.

Su visita combina agenda política y cultural, y al llegar fue recibida en la Casa de Gobierno por el gobernador Ricardo Quintela, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Teresita Madera, y el intendente capitalino, Armando Molina.

Aunque ha viajado en varias ocasiones al interior del país, la llegada de la vice a La Rioja constituye su primer visita a esa provincia, sumando así un nuevo hito en su recorrido por el país, periplos que en numerosas ocasiones le han servido para mostrar posiciones políticos que son seguidas con el seño fruncido por el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

La comitiva de bienvenida de Villarruel la conformaron otros legisladores, como los senadores nacionales Fernando Rejal y María Florencia López, junto al diputado nacional Sergio Casas, quienes extendieron la invitación formal para que la mandataria se sume a las celebraciones populares.

En declaraciones que hizo a periodistas, la presidenta del Senado expresó respecto de su viaje, “el objeto es que sientan que pensamos en ustedes, que sepan que allá en Buenos Aires los tenemos presentes”, y resaltó el "sentido federal" de sus viajes al interior del país.

En el ámbito cultural, la vicepresidenta mantuvo un encuentro con el obispo local, monseñor Dante Braida. Durante esa reunión, Villarruel se interesó por la historia de los mártires riojanos y rindió honores al patrono de la provincia, San Nicolás de Bari.

Asimismo, se abordaron en la charla problemáticas en las que la religión trabaja de manera decidida, como pobreza, ludopatía y asistencia social.

El punto culminante de la jornada tendrá lugar esta noche en el predio del festival, donde la vicepresidenta asistirá a la gala que tendrá como figura central a la cantante Soledad Pastorutti. Con visible entusiasmo, Villarruel se mostró dispuesta a cumplir con los ritos ancestrales de la región: «Vengo con toda la curiosidad. Me tienen que tirar harina, me tienen que dar la albahaca… esta noche vamos a chayar», comentó entre risas ante los ciudadanos.

El resto del fin de semana, la mandataria visitará diversos emprendimientos vitivinícolas para conocer el motor productivo local y finalizará con la visita al Parque Nacional Talampaya, joya del patrimonio natural riojano.

Al ser consultada, Villarruel se refirió brevemente al debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, que, según confirmó, será tratada la próxima semana en la Cámara de Senadores, que ella preside.

La visita se inscribe en una estrategia de Victoria Villarruel para construir una imagen de gestión activa que exceda los despachos de Buenos Aires y dialogue con las tradiciones propias del Norte Grande Argentino.

