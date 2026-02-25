La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD miércoles 25 de febrero

A la cabeza: 4812

4812
5321 0984 7715 6203 1149 8356 2901 4478 5032 9127 3364 6890 1542 7288 0431 8765 2190 5543 9811

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del miércoles 25 de febrero

A la cabeza: 7429

7429 1045 8832 5621 3390 9214 4765 0122 6587 2933 5041 8276 1198 3740 4452 6609 7315 0824 9567 2381

Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del miércoles 25 de febrero

A la cabeza: 1056

1056 8421 3398 7120 0544 9273 4481 1562 6809 2234 5711 8965 3022 4756 9134 6640 1298 0355 7821 5403

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del día consultado

A la cabeza: 8834

8834 5120 0943 7765 2311 4489 6102 3527 9044 1276 8351 4908 7263 0541 6629 1833 9470 2215 3982 5054

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del día consultado

A la cabeza: 2390

2390 7712 0546 1123 8965 3409 5521 9087 4233 6174 0288 3951 8842 5036 1219 4760 7344 6601 9155 2874

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del día consultado

A la cabeza: 0517

0517 3329 8841 6012 4755 9130 1264 2908 7483 5562 0122 4476 8391 6205 3749 2511 9984 1630 7057 5823

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del día consultado

A la cabeza: 6641

6641 0932 4155 8276 5501 1239 9084 3317 7462 2840 1195 4733 8021 6598 3644 9210 5872 0463 2157 7709

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del día consultado

A la cabeza: 3025

3025 7741 1209 5563 8934 0412 4327 6188 9501 2276 8145 3690 5022 1157 7433 4861 9044 2739 6380 0511

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del día consultado

A la cabeza: 9142

9142 0563 7711 4309 8824 1256 3940 6177 2503 5482 9015 3328 6744 0291 4450 8132 1965 5239 7081 2674

Resultados de la Quiniela del día por provincia

• Córdoba: 5521 (Sorteo Nocturno) • Santa Fe: 0983 (Sorteo Nocturno) • Entre Ríos: 7410 (Sorteo Nocturno)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.