La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD miércoles 25 de febrero
A la cabeza: 4812
-
4812
-
5321
-
0984
-
7715
-
6203
-
1149
-
8356
-
2901
-
4478
-
5032
-
9127
-
3364
-
6890
-
1542
-
7288
-
0431
-
8765
-
2190
-
5543
-
9811
Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del miércoles 25 de febrero
A la cabeza: 7429
-
7429
-
1045
-
8832
-
5621
-
3390
-
9214
-
4765
-
0122
-
6587
-
2933
-
5041
-
8276
-
1198
-
3740
-
4452
-
6609
-
7315
-
0824
-
9567
-
2381
Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del miércoles 25 de febrero
A la cabeza: 1056
-
1056
-
8421
-
3398
-
7120
-
0544
-
9273
-
4481
-
1562
-
6809
-
2234
-
5711
-
8965
-
3022
-
4756
-
9134
-
6640
-
1298
-
0355
-
7821
-
5403
Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del día consultado
A la cabeza: 8834
-
8834
-
5120
-
0943
-
7765
-
2311
-
4489
-
6102
-
3527
-
9044
-
1276
-
8351
-
4908
-
7263
-
0541
-
6629
-
1833
-
9470
-
2215
-
3982
-
5054
Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del día consultado
A la cabeza: 2390
-
2390
-
7712
-
0546
-
1123
-
8965
-
3409
-
5521
-
9087
-
4233
-
6174
-
0288
-
3951
-
8842
-
5036
-
1219
-
4760
-
7344
-
6601
-
9155
-
2874
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del día consultado
A la cabeza: 0517
-
0517
-
3329
-
8841
-
6012
-
4755
-
9130
-
1264
-
2908
-
7483
-
5562
-
0122
-
4476
-
8391
-
6205
-
3749
-
2511
-
9984
-
1630
-
7057
-
5823
Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del día consultado
A la cabeza: 6641
-
6641
-
0932
-
4155
-
8276
-
5501
-
1239
-
9084
-
3317
-
7462
-
2840
-
1195
-
4733
-
8021
-
6598
-
3644
-
9210
-
5872
-
0463
-
2157
-
7709
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del día consultado
A la cabeza: 3025
-
3025
-
7741
-
1209
-
5563
-
8934
-
0412
-
4327
-
6188
-
9501
-
2276
-
8145
-
3690
-
5022
-
1157
-
7433
-
4861
-
9044
-
2739
-
6380
-
0511
Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del día consultado
A la cabeza: 9142
-
9142
-
0563
-
7711
-
4309
-
8824
-
1256
-
3940
-
6177
-
2503
-
5482
-
9015
-
3328
-
6744
-
0291
-
4450
-
8132
-
1965
-
5239
-
7081
-
2674
Resultados de la Quiniela del día por provincia
• Córdoba: 5521 (Sorteo Nocturno) • Santa Fe: 0983 (Sorteo Nocturno) • Entre Ríos: 7410 (Sorteo Nocturno)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.