miércoles 25 de febrero de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela del miércoles 25 de febrero de 2026 en vivo: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD miércoles 25 de febrero

A la cabeza: 4812

  1. 4812

  2. 5321

  3. 0984

  4. 7715

  5. 6203

  6. 1149

  7. 8356

  8. 2901

  9. 4478

  10. 5032

  11. 9127

  12. 3364

  13. 6890

  14. 1542

  15. 7288

  16. 0431

  17. 8765

  18. 2190

  19. 5543

  20. 9811

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del miércoles 25 de febrero

A la cabeza: 7429

  1. 7429

  2. 1045

  3. 8832

  4. 5621

  5. 3390

  6. 9214

  7. 4765

  8. 0122

  9. 6587

  10. 2933

  11. 5041

  12. 8276

  13. 1198

  14. 3740

  15. 4452

  16. 6609

  17. 7315

  18. 0824

  19. 9567

  20. 2381

Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del miércoles 25 de febrero

A la cabeza: 1056

  1. 1056

  2. 8421

  3. 3398

  4. 7120

  5. 0544

  6. 9273

  7. 4481

  8. 1562

  9. 6809

  10. 2234

  11. 5711

  12. 8965

  13. 3022

  14. 4756

  15. 9134

  16. 6640

  17. 1298

  18. 0355

  19. 7821

  20. 5403

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del día consultado

A la cabeza: 8834

  1. 8834

  2. 5120

  3. 0943

  4. 7765

  5. 2311

  6. 4489

  7. 6102

  8. 3527

  9. 9044

  10. 1276

  11. 8351

  12. 4908

  13. 7263

  14. 0541

  15. 6629

  16. 1833

  17. 9470

  18. 2215

  19. 3982

  20. 5054

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del día consultado

A la cabeza: 2390

  1. 2390

  2. 7712

  3. 0546

  4. 1123

  5. 8965

  6. 3409

  7. 5521

  8. 9087

  9. 4233

  10. 6174

  11. 0288

  12. 3951

  13. 8842

  14. 5036

  15. 1219

  16. 4760

  17. 7344

  18. 6601

  19. 9155

  20. 2874

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del día consultado

A la cabeza: 0517

  1. 0517

  2. 3329

  3. 8841

  4. 6012

  5. 4755

  6. 9130

  7. 1264

  8. 2908

  9. 7483

  10. 5562

  11. 0122

  12. 4476

  13. 8391

  14. 6205

  15. 3749

  16. 2511

  17. 9984

  18. 1630

  19. 7057

  20. 5823

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del día consultado

A la cabeza: 6641

  1. 6641

  2. 0932

  3. 4155

  4. 8276

  5. 5501

  6. 1239

  7. 9084

  8. 3317

  9. 7462

  10. 2840

  11. 1195

  12. 4733

  13. 8021

  14. 6598

  15. 3644

  16. 9210

  17. 5872

  18. 0463

  19. 2157

  20. 7709

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del día consultado

A la cabeza: 3025

  1. 3025

  2. 7741

  3. 1209

  4. 5563

  5. 8934

  6. 0412

  7. 4327

  8. 6188

  9. 9501

  10. 2276

  11. 8145

  12. 3690

  13. 5022

  14. 1157

  15. 7433

  16. 4861

  17. 9044

  18. 2739

  19. 6380

  20. 0511

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del día consultado

A la cabeza: 9142

  1. 9142

  2. 0563

  3. 7711

  4. 4309

  5. 8824

  6. 1256

  7. 3940

  8. 6177

  9. 2503

  10. 5482

  11. 9015

  12. 3328

  13. 6744

  14. 0291

  15. 4450

  16. 8132

  17. 1965

  18. 5239

  19. 7081

  20. 2674

Resultados de la Quiniela del día por provincia

Córdoba: 5521 (Sorteo Nocturno) • Santa Fe: 0983 (Sorteo Nocturno) • Entre Ríos: 7410 (Sorteo Nocturno)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

