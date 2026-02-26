“La gran pregunta es cómo construir oposición hoy”, el debate sobre el desafío político frente al Gobierno de Milei en “QR!”

En una nueva emisión del programa “QR!”, emitido por Canal E, analistas y especialistas debatieron sobre uno de los interrogantes centrales del escenario político actual: cómo construir una alternativa opositora capaz de disputar poder electoral y sostener una identidad ideológica frente al Gobierno de Javier Milei.

El conductor Pablo Caruso planteó el eje del programa con una pregunta directa: “¿Cómo construye oposición a un gobierno como el de Milei para ganar elecciones y, al mismo tiempo, sostener una base ideológica que no convalide reformas estructurales como la laboral?”

El politólogo Nicolás Tereschuk explicó que muchas de las leyes aprobadas por el oficialismo responden a dinámicas históricas del sistema político argentino más que a situaciones excepcionales.

Según sostuvo, el Congreso suele acompañar a presidentes que atraviesan momentos de estabilidad política, mientras que pierde capacidad de bloqueo cuando el Ejecutivo logra consolidar poder. “Cuando un presidente se estabiliza políticamente, lo habitual es que tenga los resortes para aprobar las leyes que impulsa”, señaló.

El analista también destacó que los cambios tecnológicos, geopolíticos y sociales de los últimos años transformaron profundamente el escenario político mundial, favoreciendo la aparición de derechas radicalizadas con agendas disruptivas.

Cómo reconstruir la política

Por su parte, la socióloga Luci Cavallero planteó que el crecimiento de las ultraderechas no puede entenderse sin décadas de políticas neoliberales que modificaron el trabajo, la economía y los vínculos sociales.

“Las extremas derechas no aparecen de la nada: son el resultado de un proceso económico y social previo”, afirmó. Cavallero sostuvo que la oposición enfrenta ahora el desafío de pasar del diagnóstico a la construcción política concreta, con nuevas formas de organización y mayor democratización interna.

Uno de los puntos centrales del debate fue la crisis de participación ciudadana. La socióloga advirtió que la precarización económica limita el involucramiento político cotidiano. “Hoy participar políticamente se volvió un privilegio. Mucha gente está concentrada en sobrevivir y llegar a fin de mes”, explicó.

En ese sentido, señaló que cualquier proyecto alternativo deberá abordar las condiciones materiales que permiten la participación social y reconstruir vínculos entre organizaciones políticas y la vida cotidiana de trabajadores y familias.

Una discusión abierta

El programa dejó planteada una tensión clave dentro de la oposición: si el camino pasa por moderar posiciones para ampliar consensos o por construir propuestas más ideológicas frente al avance de nuevas derechas.

El debate concluyó con una idea compartida entre los participantes: la reconstrucción política exige repensar tanto los programas como las formas de organización y representación en una sociedad atravesada por cambios acelerados.

