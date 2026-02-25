En un operativo llevado a cabo en el barrio porteño de Villa Crespo, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo hoy a un hombre de 37 años acusado de proferir graves amenazas contra la actual senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Al momento del proceso, el sospechoso, vinculado a movimientos de extrema izquierda, poseía un arsenal peligroso de réplicas de armas, material de hackeo y elementos para la fabricación de explosivos caseros.

Según la causa caratulada como "Amenazas e Intimidación Pública", iniciada en mayo de 2025 bajo la supervisión del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO), los investigadores detectaron una serie de publicaciones violentas en redes sociales donde el usuario compartía mensajes de odio explícitos. "Muerte a los enemigos del pueblo", rezaba una de las imágenes que exhibía el rostro de Bullrich y mensajes violentos adicionales, según detalló el informe oficial de la fuerza.

Acto seguido tras meses de análisis digital y tareas de campo, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) logró localizar el domicilio del sospechoso, quien operaba desde la clandestinidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Policía Federal, bajo orden del juez Ariel Lijo (Juzgado Federal N°4), allanó su domicilio

Hallaron banderas Antifa, antifascistas y de Palestina

En el allanamiento ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del Dr. Ariel Lijo, los efectivos se encontraron con un escenario alarmante. Algunos de los elementos secuestrados son:

Armamento: Réplicas de un fusil AK-47, cinco pistolas de diversos calibres y dos revólveres.

Equipo táctico: Cuatro cascos militares, máscaras antigás y cinturones con municiones de grueso calibre.

Material de sabotaje: Elementos de tecnología y hackeo, junto con botellas, sogas y componentes destinados a la fabricación de cócteles molotov.

El sospechoso quedó imputado por "amenazas e intimidación pública"

Propaganda política: Banderas del movimiento "Antifa" (identificado en el reporte como una organización de extrema izquierda), banderas de Palestina y pines con amenazas dirigidas al presidente Javier Milei.

¿Quién es el hombre que escondía un arsenal y material de hackeo en Villa Crespo?

El imputado, un hombre de 37 años cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial, no era un usuario de redes sociales vertiendo críticas aisladas. Según las investigaciones del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) y la PFA, el sujeto desempeñaba un rol estratégico como "promotor y articulador" entre sectores de jubilados y más radicalizados de la izquierda.

También hallaron 12 pines con amenazas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios

Su función consistía en infiltrar y radicalizar las protestas sociales.

MV / EM