Silvana Giudici: “Quedó demostrado que Patricia Bullrich no es una sombra para Milei”

Silvana Giudici rechazó las versiones sobre tensiones internas en el oficialismo y afirmó que “desde el primer día intentaron decir ‘Patricia es una sombra para Milei’ y eso no sucede”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), la diputada nacional sostuvo que Bullrich “fue candidata a senadora con absoluto respaldo del presidente y de todo su equipo” y que hoy está “llevando adelante la política parlamentaria en uno de los espacios más importantes de la Argentina, que es el Senado”, en el marco de una etapa que, aseguró, busca consolidar la agenda de transformación impulsada por Javier Milei.

Silvana Giudici se desempeña como diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el período 2023-2027. Aunque pertenece al partido PRO, en la actualidad integra y actúa en estrecha alianza con el bloque oficialista de La Libertad Avanza. Fue presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) entre 2018 y 2019. Preside también la Fundación Libertad de Expresión Más Democracia, dedicada al monitoreo de políticas públicas en comunicación.

Venís del PRO, pero al mismo tiempo hoy podríamos decir que sos la mano derecha de Patricia Bullrich en lo que implica un reordenamiento del mapa político. Y me gustaría tener tu visión respecto de qué significa este reordenamiento del mapa político, qué significa la posición de Patricia Bullrich como líder del Senado y como una especie de cabeza de lo que fue el PRO integrado a La Libertad Avanza.

Sí, con Patricia también podemos contar esa parte. Durante la campaña de Patricia a la presidencia hemos compartido con vos muchas charlas, muchas entrevistas, y la verdad que sabés que nosotras venimos luchando hace muchos años por un esquema totalmente distinto al que el kirchnerismo le proponía a la sociedad. Hemos compartido desde el Grupo A hasta muchas batallas posteriores, luego como parte del equipo de Mauricio Macri y ahora trabajando por la gobernabilidad de Javier Milei y del gabinete, Patricia como exministra y ahora como principal espada en el Senado, y en mi caso integrándome al equipo de La Libertad Avanza en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, con el cual vengo trabajando desde hace dos años, cuando con Cristian Ritondo fuimos parte muy importante de los primeros pasos del gobierno de Milei en el Congreso, dado que tenían un bloque muy pequeño y que el PRO en esa primera etapa fue fundamental para lograr las primeras batallas legislativas, como la sanción de la Ley Bases.

¿Y cómo se instrumenta esto hacia el futuro? ¿Cómo imaginás, con tu experiencia a lo largo de estos últimos 20 años, donde distintos partidos representan el no peronismo? Distintos partidos se fueron coaligando, construyendo del centro derecha, que hoy encuentran su expresión en La Libertad Avanza, primero en Cambiemos, después en Juntos por el Cambio. ¿Cómo imaginás hacia 2027? ¿Imaginás que le va a surgir una competencia a La Libertad Avanza del centro derecha o que finalmente va a estar todo integrado dentro de La Libertad Avanza?

Yo imagino que en el 2023, en las primeras conversaciones que tuvieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich sobre el futuro de la Argentina, allí se selló un compromiso de garantizar el cambio para los argentinos. Así que imagino que ese es el principal objetivo de todas las fuerzas que alguna vez compusimos Cambiemos y le prometimos a los argentinos un cambio que después se vio truncado por muchas razones.

Entre ellas, las mismas razones que el otro día afloraron en la Cámara de Diputados durante la sanción de la Ley de Modernización Laboral, casi con los mismos actores en el 2017, cuando Monzó presidía la Cámara, Pietragalla, que ahora está de nuevo haciendo el mismo rol tratando de agitar la presidencia, no dejando a Menem presidir, y con Florencia Carignano directamente en un paso más allá de todo lo visto, atentando contra el sonido de la Cámara. Creo que esa es la foto que el otro día volvió a aflorar.

Si todos los partidos y todos los espacios políticos que no queremos eso, y recordamos tristemente ese círculo vicioso de volver al populismo cada vez que un gobierno no peronista es impedido de gobernar, entonces no estaremos cumpliendo con la promesa que hicimos en el 2023, que es sacar a la Argentina de una vez de la postración y de la pobreza.

Me quedo pensando nuevamente en 2027. Si la representación de ese sector es Javier Milei o la representación de ese sector es otra persona para una segunda fase, y en ese caso, ¿qué papel podría cumplir Patricia Bullrich?

Creo que lo que ha logrado una figura disruptiva como Javier Milei en estos tres años, por supuesto con el acompañamiento de todos, en un esquema de alianzas que se está consolidando, sumando ahora además algunas novedades como gobernadores que no son del espacio no peronista y de pronto están marcando el rumbo de acompañar en este sentido las ideas de crecimiento, de desarrollo, sobre todo los gobernadores del norte. Entonces, creo que la figura disruptiva de Javier Milei ha posibilitado cambios que nunca hubieran podido realizarse con los esquemas tradicionales de los partidos políticos.

Por eso creo que el 2027 aparece como la consolidación de esta figura, de nuevo de romper el status quo y de avanzar sin miedo. Yo creo que Javier Milei está dispuesto a pagar todos los costos políticos, desde las formas que usa hasta la profundidad de las reformas que propone, sin tenerle miedo al status quo, y creo que eso por supuesto necesita consolidarse en un período más.

¿Cómo será el esquema de alianzas? Si el PRO va a proponer quizás en una eventual interna, quizás en otro esquema. Bueno, habrá que preguntárselo al PRO qué es lo que está pensando, pero por lo menos en el PRO parlamentario veo una decisión inquebrantable de seguir apoyando la agenda de transformación.

Ahora viene la reforma tributaria, vienen una serie de discusiones muy interesantes tanto en Diputados como en el Senado, y no veo a ninguno de los sectores que hoy acompañan una reforma laboral, como el PRO, la UCR y sectores provinciales, corriéndose de ese esquema. El tren del desarrollo y del despegue de la Argentina yo creo que pasa por última vez.

Si no lo aprovechamos ahora y con el impulso de esta personalidad disruptiva de Javier Milei avanzamos en la ruptura definitiva del status quo, por ejemplo, de los gordos, de la CGT, de todos aquellos sectores que impiden el crecimiento y que durante tantos años, desde la ley Mucci, desde el 84, que yo recuerdo en todas las plataformas de los partidos políticos propuestas de modernización laboral.

El primer gobierno que lo logra es el de Javier Milei, con las características que tiene. Podés discutir que no le quitaron la cuota sindical, podés discutir algunas cuestiones accesorias de lo que se sancionó el otro día, pero es el primer paso por una revolución profunda en el status quo que ha hecho que la Argentina hoy tenga niveles de informalidad y de desempleo imperdonables para las últimas décadas.

Escuchaba ayer a Luis Juez diciendo: “Trabajo para la reelección de Javier Milei 2027”. Intuyo, de lo que vos estás diciendo, que te cabe lo mismo y le cabe lo mismo a Patricia Bullrich. Entonces, asumiendo esa hipótesis de que finalmente la representación de este sector no peronista se encolumna a nivel nacional detrás de la reelección de Javier Milei, ¿qué pasa en cada una de las localidades? Por ejemplo, en el caso de Luis Juez, su intención de ser gobernador de Córdoba. En el caso de Patricia Bullrich, la Ciudad de Buenos Aires; vos sos representante por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Creés que hay una situación de cierta competencia cuando uno ya pasa del nivel presidencial al del gobierno de cada una de las provincias o de la Ciudad Autónoma?

No. Primero, todavía para hablar de una reelección, el primero que tiene que plantearlo es Javier Milei y todavía no lo ha planteado. Es decir, no podemos anticipar el cronograma electoral porque estamos muy ocupados en lograr las transformaciones que se necesitan. Ese es el primer punto. Estamos en un año que no es electoral. Todavía hay muchos problemas pendientes en la Argentina. Por más que se hayan logrado sacar 12 millones de personas de la pobreza, todavía hay que trabajar mucho para que los salarios avancen por encima de la inflación, para que la clase media encuentre un esquema de proyección de futuro.

Y, bueno, hay que trabajar muchas cosas. Por lo tanto, no es momento de hablar de cuestiones electorales, pero tampoco voy a escapar a tu pregunta. Creo que desde el primer día intentaron algunos sectores decir: “Patricia es una sombra para Milei”. Y eso no sucede. De hecho, fue candidata a senadora con absoluto respaldo del presidente y de todo su equipo, y ahora está integrada nada menos que llevando adelante la política parlamentaria en uno de los espacios más importantes de la Argentina, que es el Senado. Así que yo no vislumbro ningún tipo de problema para el futuro.

Por supuesto, en cada distrito va a haber que hablar con los sectores que hoy gobiernan las provincias, y no solo hablo de Jorge Macri y el PRO, sino de muchas otras provincias que ya están acercándose para trabajar en un esquema de alianzas. Recientemente, en Mendoza, la alianza de La Libertad Avanza y la UCR ha ganado en distritos históricamente peronistas. Y de hecho la última elección fue un indicador de que hacia allí va acompañando la sociedad. Será inteligencia de todos los dirigentes poder encontrar un esquema, ya sea a través de internas o a través de diálogos y consensos, para lograr las mejores propuestas de acuerdo a cada ciudad y a cada provincia de la Argentina.

En tus defensas de la libertad de expresión, vos fuiste crítica de un organismo similar en el gobierno de Alberto Fernández, un organismo similar de responder a los supuestos errores o críticas del periodismo desde un organismo oficial. ¿Cuál es tu opinión respecto del actual organismo oficial construido para eso mismo?

El organismo, primero, no es un organismo. Cuando se empezó a hablar de la oficina, por supuesto que nos alertamos y la fundación emitió un comunicado alertando que eso podía generar un efecto restrictivo sobre la libertad de expresión. Es solamente una cuenta de Twitter, da información, una versión oficial sobre la información. Siempre a mí me parece que el acceso a la información es correcto.

Me parece que no es una cuenta de Twitter la que tiene que calificar si es verdadero o falso, sino brindar a la sociedad toda la información concreta, con datos oficiales, para que sea la sociedad en absoluta libertad la que elija. Sería preocupante si esa oficina además tuviera capacidad sancionatoria o capacidad de judicializar esas afirmaciones, como sí lo tenían otros organismos.

Esto es una cuenta de tuit, me parece que queda ahí. Sé a lo que vos te referís y estamos siempre mirando con mucha atención desde la fundación, que sigue funcionando más allá de mi rol de diputada. Hay un grupo de periodistas muy reconocidos y de abogados y constitucionalistas que siguen haciendo su trabajo y han alertado sobre la utilización de esta cuenta. Después quedó claro que no era una oficina, que es una cuenta de Twitter, y en ese esquema creo que tenemos que tratarlo.

