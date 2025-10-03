Sabrina Selva: “Le pedimos a la Justicia que obligue a declarara a Karina ante el Congreso por $Libra”

Sabrina Selva, diputada e impulsora de la comisión investigadora del caso $Libra, analizó la participación de Karina Milei y la dificultad de que dé explicaciones: “Karina Milei es una de las personas que tiene que dar explicaciones en torno al caso $Libra, porque no solo le abrió la puerta de la Casa Rosada a los gestores de la estafa, sino que participó de varias reuniones y fue acusada de haber recibido dinero para que hiciera aquel tuit aquel 14 de febrero”. "Uno analiza todos los hechos de corrupción que surgieron desde el inicio del gobierno de Milei hasta acá, y el nombre de Karina Milei resuena en casi todos ellos", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Sabrina Selva es abogada y política argentina. Actualmente se desempeña como diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires, cargo que asumió en diciembre de 2023, y es una de las impulsoras de la comisión investigadora del caso $Libra.

Déjeme transmitirle mi escepticismo: no creo que Karina Milei se vaya a presentar nunca, porque creo que el día que se presente Karina Milei cae el gobierno. No sé si usted tiene la misma perspectiva, y al mismo tiempo me gustaría que nos pudiera contar qué posibilidades reales tiene el Congreso de que la obligue, así como la Justicia obliga a las personas que, por fuerza pública, finalmente vayan a declarar.

Nosotros el problema que tenemos hoy, principal, es que tenemos un gobierno que naturaliza que los funcionarios no den explicaciones. Karina Milei es una de las personas que tiene que dar explicaciones en torno al caso Libra, porque no solo le abrió la puerta de la Casa Rosada a los gestores de la que terminó siendo una estafa, sino que participó de varias reuniones y fue acusada por uno de los gestores de la estafa Libra, que es el ciudadano estadounidense Hayden Davis, de haber recibido dinero para que Milei hiciera aquel tuit, aquel 14 de febrero. Entonces, el principal problema que tenemos es que tenemos un gobierno que naturalizó que los funcionarios no den explicaciones.

Nosotros nos dimos un reglamento en la comisión investigadora sobre Libra que nos habilita a pedir auxilio al Poder Judicial. Ya enviamos el primer auxilio al Poder Judicial, que ahora está en manos del juez Martínez De Giorgi, que es quien tiene acumulada la causa Libra. Ahora hay una denuncia penal a Karina Milei por coimas, que tiene que resolver la asistencia, bajo el auxilio de la fuerza pública, de dos funcionarios: el titular de la Oficina Anticorrupción y María Florencia Cicabo. Así que creemos que ese va a ser el primer paso: que la Justicia debe responder al auxilio del Poder Legislativo. Nosotros creemos que no es una opción.

La ministra de Seguridad y primera candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, la ministra Bullrich, el propio vocero presidencial, el propio jefe de Gabinete, reclaman que se den explicaciones. ¿Y por qué no reclaman que Karina dé explicaciones?

Yo creo que tiene que ver con lo que vos decías al principio. Creo que Karina Milei es hoy una de las funcionarias más perjudicadas del gobierno de Javier Milei. Uno analiza todos los hechos de corrupción que surgieron desde el inicio del gobierno de Milei hasta acá, y el nombre de Karina Milei resuena en casi todos ellos. Podemos hablar de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el escándalo en la obra social de OSPRERA, donde, de nuevo, el nombre de Karina Milei y los Menem resuena también, ahora el caso Libra, en donde vuelve a resonar su nombre, porque es donde logramos citarla en la comisión.

La semana que viene vamos a estar avanzando en un pedido de interpelación también a la secretaria general de la Presidencia por las coimas de la ANDI, los retornos. Yo veía hoy, al inicio, la editorial en donde hablaban de ANSES... Bueno, hay denuncias también de pedidos de retornos de exfuncionarios de ANSES y de PAMI, sobreprecios en PAMI. En todos ellos, el nombre de Karina Milei resuena constantemente. Entonces, yo creo que están todos los funcionarios del gobierno muy preocupados porque Karina Milei no tenga que dar explicaciones. Pero nosotros vamos a agotar todas las vías institucionales que tengamos para que eso suceda. Y para eso necesitamos ahora la colaboración de la Justicia. Hay que ver qué hace la Justicia.

Hablando con usted, se me ocurre un título que es “Karina, el otro Espert”. También quiero preguntarle si, frente a Espert, usted imagina que puede suceder algo similar a lo que sucedió con De Vido en su momento, de que la Cámara de Diputados terminó sacándolo del cuerpo, echándolo.

Varios diputados y diputadas de Unión por la Patria, incluso con diputados y diputadas de otros bloques políticos, presentamos un proyecto no solo para remover a Espert de la Comisión de Presupuesto, sino que presentamos un pedido de exclusión del diputado Espert de la Cámara de Diputados de la Nación, en virtud del artículo 66 de la Constitución Nacional, que nos habilita a solicitar la remoción de cualquier legislador que contraríe, por lo que fue convocado a la Cámara de Diputados.

Y en este caso estamos hablando nada más y nada menos que de un diputado que no solo aparece vinculado al narcotráfico a través de transferencias de dinero, sino que creo que en el día de ayer, cuando Espert sale con ese video de seis minutos, creo que se complica aún más, porque lo que Espert termina reconociendo es que no solo habría recibido dinero por parte de un narcotraficante durante su campaña, sino que habría recibido dinero dentro de un entramado que es a través de una minera que está hoy implicada en la causa que tramita en Estados Unidos, como una de las empresas que Fred Machado utilizaba para lavar el dinero del narcotráfico.

Entonces, pareciera que Espert no solo recibía dinero de narcotraficantes para hacer política, sino que además podría ser parte de un entramado de lavado de dinero del narcotráfico. Entonces, me parece que estamos ante una gravedad institucional enorme en la Cámara de Diputados, y yo creo que la semana que viene debiéramos avanzar no solo en remover al diputado Espert de la Comisión de Presupuesto, sino de la Cámara de Diputados de la Nación. Hay que ver qué hacen el resto de los diputados y diputadas de los otros bloques.

Recordemos juntos otros casos de expulsión. Me acuerdo del diputado, en la época en que Massa presidía la Cámara, que había tenido en el Zoom una actitud obscena con su pareja. Recuerdo el caso, del exministro De Vido como diputado. Recuerdo el caso de Soledad Morales, de Catamarca. No sé si usted recuerda algún otro.

No, yo tengo también en mente esos tres, que incluso los conversábamos con otros diputados el otro día mientras compartíamos comisiones. Porque uno dice: el caso de Julio De Vido, o el del más reciente, el diputado Ameri. Por ahí es el que los argentinos más recuerdan, porque además fue en pandemia, entonces la notoriedad pública que adquirió esa situación. Uno compara los hechos y parece hasta irrisorio. Me parece terrible tener que discutirlo. Estamos hablando de un diputado que está confirmado que recibió dinero de una persona que está presa por narcotráfico, y que sale a aclarar diciendo que, en realidad, recibió parte de ese dinero por parte de la empresa de esta persona, que es la que está señalada en la misma causa en Estados Unidos como parte de todo el entramado de lavado de dinero.

Entonces, me parece que no hay más que discutir. El problema es, como te decía hace un rato, que creo que acá el problema es que tenemos funcionarios que naturalizan este tipo de situaciones. Yo, cuando veo al presidente Milei festejando el video de José Luis Espert en el día de ayer, a mí la verdad me preocupó muchísimo. Yo creo que tenemos un presidente que está muy disociado de la realidad, o que, si realmente es consciente de la realidad y defiende eso, creo que estamos en una situación mucho más compleja de la que pensamos.