Carlos Maslatón: “Después de la derrota electoral de Milei se viene el juicio político”

Carlos Maslatón pronosticó que al gobierno de Javier Milei le irá "muy mal" en las elecciones nacionales legislativas, y declaró que eso abrirá "la posibilidad de un juicio político". Sin embargo, señaló que sería muy malo destituir al Presidente después de octubre "porque lo correcto sería que se demuestre el fracaso y que se haga cargo del desastre que ha hecho". "El problema de Milei es el fracaso del plan económico", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Carlos Maslatón, abogado recibido de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es especialista en análisis técnico de mercados. Fue concejal de la Ciudad de Buenos Aires entre 1987 y 1991 por la UCD. Se desempeña profesionalmente en el ámbito de las finanzas online desde 1997.

A lo largo de estos días, el tema de la proto Libertad Avanza, aquella Avanza Libertad que había comenzado con la candidatura presidencial de José Luis Espert y que luego derivó en la candidatura de diputados de Espert y de Javier Milei en 2021, y le permitió a Milei ser candidato a presidente en 2023, está en el centro de la discusión respecto de ciertas formas silvestres de financiamiento y organización de una campaña política. En algún momento de ese devenir fueron muy críticos tuyos, cuando advertías de esto.

Para ordenar la vida política de Espert y de Milei, hay que ir al año 2020. Espert venía de fracasar con su campaña electoral presidencial del 2019. Él se presentó en las PASO del 2019, sacó un 1,5% de los votos y después fue a menos en el resto de la campaña. ¿Por qué fue a menos? Por algo que tiene que ver con lo que ahora está saltando. Él en realidad alegaba que no tenía plata, pero había recaudado dinero a través de contribuciones individuales y contribuciones de tipos muy importantes como Fred Machado, un residente argentino en los Estados Unidos dedicado a la aviación privada. Y decidió, en lugar de utilizar esos fondos en la campaña del 2019, guardárselos. Es una crítica que yo hice a principios del año 2020, cuando me pregunté cómo puede ser que Espert, en lugar de usar los fondos, se los guarde para él. Ahí empecé a ver toda la parte inmoral y corrupta que tiene Espert.

En 2020, a Milei lo convencen de hacer política después de muchísimo tiempo y decide hacer política junto a Espert. Ese año él trabaja con visitas en Gran Buenos Aires, en la Capital Federal, hasta que llega a fin del 2020, en el momento en el cual ambos se separan políticamente. Se separan Espert le dio a Milei una propuesta de alguien de Junto por el Cambio, diciéndole: "Acá tenés una valija". Y fue una valija que le mostraron con 300.000. "Esto es tuyo, pero te tenés que retirar de la política. Podés hablar, dar notas, venir a algún acto conmigo, pero vos no podés ser candidato porque molesta la presencia de Milei a los intereses de retomar el gobierno de Junto por el Cambio", le dijeron.

Ahí estaba el deseo de Junto por el Cambio de que se retire Milei, y el interés contrario del peronismo de que Milei surja, porque era la forma que el peronismo había encontrado de restarle puntos a Junto por el Cambio para volver al poder. En 2021 ambos van por separado: Espert por la provincia, que en realidad no es apoyado por Milei, porque Milei ese año lo apoya sin mucho ruido a Ricardo Gómez Centurión, y Milei en Capital saca el 17% de los votos y ya con esa base encara su campaña del 2023. Esto básicamente es lo que pasó entre 2021, 2022 y 2023, que estuvieron separados. Fueron tres años de separación y de enfrentamiento entre ambos aparatos políticos. Se veía muy claro lo que estaba pasando en las redes, en Twitter: el aparato de Milei estaba totalmente en contra de Espert, y su militancia hacía lo mismo el sentido contrario, contra Milei.

Hasta que, sorprendentemente, cuando Milei gana el balotaje del 2023, lo llama Espert, que ya era diputado porque fue electo en el año 2021 por provincia junto a Milei, que fue por Capital, y le propone trabajar juntos. Quedó condonado todo el ruido que tuvieron en el año 2020, inclusive esa tentativa de Espert de comprarle el silencio y retiro político a Milei con una valija proveniente del macrismo. Así transitaron juntos estos dos años, a tal punto que Espert es candidato de Milei en la provincia, la boleta que supuestamente más diputados debería arrastrar en este año, ahora en las elecciones del 26 de octubre. Y salta este tema del financiamiento de la campaña por los aportes irregulares que recibió Espert en el año 2019. En realidad, esto ya se venía comentando, pero ahora salta de nuevo por la confirmación de Estados Unidos de que efectivamente existe una transferencia de dinero formalizada de manera bancaria.

Normalmente la lista de Espert en Provincia debería sacar 15 diputados. La pregunta es cuánto podrá sacar ahora con este escándalo, que se suma a otros errores del Gobierno y casos de corrupción como lo de Libra, las coimas de discapacidad del 3%, más el fracaso evidente del plan económico.

El diputado nacional José Luis Espert junto a Javier Milei.

E propio Milei contó en un reportaje con Fantino que le habían ofrecido una valija con mucha plata para retirar su campaña política. El propio Milei, sin decir que había sido Espert, lo dijo en una entrevista. Evidentemente, Espert y Milei canibalizaban parte del electorado del PRO. Para una cosa es Macri y otra cosa es Horacio Rodríguez Larreta.

Macri no estaba haciendo política en ese momento, por más que muchos tenían esperanza que sí. Pero las versiones internas en La Libertad Avanza y diversos personajes que fueron testigos de ese momento político de la valija de 300.000 dólares, decían es que venía del lado del principal interesado del PRO en que no estuviera Milei, principal interesado del PRO por ir adelante con su propia candidatura. Me estoy refiriendo a Horacio Rodríguez Larreta. Esas fueron todas las imputaciones internas que yo escuché. Me lo contaron de forma directa y gráfica, con la existencia de una valija con esta cantidad de fajos de dólares, que serían 30 fajos de 10.000, que es lo que da 300.000.

Así como la existencia de ese hecho se hace verosímil porque el propio Milei lo contó reportaje, luego Espert termina integrando el proceso de precandidatura de Horacio Rodríguez Larreta, lo que hace verosímil que tendría que ser Larreta. Por lo menos parece una conjetura plausible.

Claro. En 2019 me di cuenta de qué es lo que quería Espert. En política hay gente que está porque por ideología, otra que está porque le gusta el ejercicio del poder, otra está porque le gusta el brillo de una presidencia y figurar en todos lados. Hay otros tipos que están en política porque les gusta manejar la política, la trenza, típico de operadores. Hay un montón de gente así, pero esos tienen perfil más bajo.

Y hay otra categoría de personajes a los que les interesa exclusivamente una cosa: la plata. Espert pertenece a esta última categoría. La dinámica de su propia vida y su propia actividad lo llevó a decir que le interesa levantarla en pala. Y aprendió que, haciendo ruido en la política, figurando, haciendo críticas, bueno, a él lo van a llamar o le van a crear el ambiente electoral para que se presente para algo. Por eso no tuvo ningún problema de cambiar del año 2020, que estaba junto con Milei, a ir aliado con Larreta en 2023, y después volver, porque le deben haber prometido algo.

Él dice: "Esta es mi oportunidad para seguir adelante acumulando". Espert ni siquiera gasta la plata en la campaña. Por eso yo dije que en 2019 se la guardó, no la usó directamente, quedó para su uso personal y pretendió seguir en esto. Pero muchas veces, el invento termina reventando al inventor. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Ahora acaba justamente de suceder eso: este método político inmoral, en algunos casos ilegal, eh, de José Luis Espert, le terminó reventando a él, a un mes de finalización de la campaña electoral de una boleta que él encabeza en la provincia de Buenos Aires, que es la más importante del país.

Muchas veces discutimos con Jaime Duran Barba respecto de los outsiders, que parece ser la tendencia en gran parte de Occidente. Cuando piensa en outsiders como candidatos, piensa en un empresario exitoso como outsider. En general lo que eligen son personas que han tenido éxito en la vida privada. En la Argentina tenemos ejemplos también de éxito deportivo, como Reutemann y Scioli; en el espectáculo, con Palito Ortega; y el caso de Mauricio Macri, que respondería al ejemplo de empresario. Una cosa son estos outsiders que primero han tenido en la vida privada éxito material, y otra son los outsiders que no habían tenido éxito en la vida privada. No quiero por esto caer en la simplificación de "no roba porque es rico", pero entrar en la política como outsider, buscando tener dinero, parece una hipótesis más probable en aquel que no tiene dinero.

Sí. Porque muchas veces se justifica a los tipos que tienen mucha plata y dicen: "No, ¿cómo va a robar si tiene?". No tiene nada que ver. Creo que también es correcto ese análisis que hace Jaime Duran Barba, pero yo al gobierno de Milei, por el fracaso económico que está teniendo y por los casos de corrupción que está teniendo, y por el hecho de que tiene a su lado una persona que es la que se encarga de percibir las coimas, me recuerda a dos casos de América Latina, a dos casos muy específicos: uno que duró 2 años y otro que duró eh 10 años.

El primero, que creo que es el más parecido, es el de Collor de Mello. Fue elegido en 1990, destituido por juicio político en 1992, y tenía un recaudador llamado PC Farías. Simplemente tarifó todo el gobierno de Brasil, en un país que es tercer mundo, pero que no es una república bananera. Es un país muy complejo que tiene sus sistemas de defensa, y donde todo ese sistema de robo de fondos públicos y de coimas por todos lados terminó fracasando. Yo pienso mucho en Collor de Melo con PC Farías cuando veo a Milei y a su hermana.

Y el otro caso es el de Alberto Fujimori, que tuvo éxito económico, fue un dictador y, a su vez, tuvo alta corrupción con un tipo llamado Vladimiro Montesinos. Los dos terminaron pésimo al final. Después está el caso de Bucaram en Ecuador, el caso de Castillo en Perú, y duraron muy poco tiempo. Directamente parecían dos locos en el gobierno. Milei tiene algo de esto, pero Argentina es un país mucho más complejo que Perú y que la República del Ecuador.

No se corresponde con el caso de empresario exitoso, pero sí de outsider que, por diversos motivos políticos anteriores, vacíos, frustraciones con lo anterior, o porque conmueven un sector de la sociedad - que en el caso de Milei fue la juventud-, llegan al gobierno, pero después tienen que mostrar que sirven para gobernar. Y acá el problema de Milei es el fracaso del plan económico. Es un fracaso absoluto en un momento en que el país podía ir para arriba, y el fracaso es por sus errores gravísimos de política no económica, por repetir el modelo de la bicicleta financiera que recordás. Arrancó con Martínez de Hoz y Videla en los últimos dos años de ese tándem, después lo intentó Alfonsín en el último año y fracasa, y después lo hace Macri también tres años y fracasa.

Vuelven con eso que no tiene sustentabilidad y que cada tanto tiempo necesita algún rescate económico. Y dicen que ahora tienen que volver a pedir plata extraordinaria al Fondo Monetario Internacional, ahora al Tesoro mismo, por culpa de lo anterior. Pero en realidad, antes de pedir estos rescates, decían que venían muy bien y que iban a ganar hasta el Premio Nobel de Política Económica, que no existe. Hasta con eso fanfarroneaban.

Si vos querés hacer un gobierno como el de Milei, con todas las irregularidades, con la estafa de Libra, pidiendo el 3%, por lo menos para que no te salte electoralmente y la gente no se decepcione, lo que tenés que hacer es enfocarla con la economía. Si encima fracasás con la economía, no sé lo que puede pasar ahora en las elecciones. Yo creo que al gobierno le va a ir mal, muy mal. Después de la derrota electoral de Milei se viene el juicio político​. El juicio político constitucional es el único elemento que existe en un sistema presidencialista para destituir legalmente, constitucionalmente, a un presidente.

Espero que no se enojen conmigo, porque hay mucha gente que dice: "Vos, Maslatón, no querés el juicio político porque estás bien y no pensás en el pueblo explotado que la está pasando mal". Les digo que políticamente sería muy malo destituir a Milei después de octubre, aunque den los votos, porque lo correcto sería que se demuestre el fracaso y que se haga cargo del desastre que ha hecho. No solamente con estos casos de corrupción horribles, inimaginables, injustificables, totalmente inmorales, que hasta perjudican a la ideología liberal que yo profeso, sino también para que se termine de ver que estos planes de endeudamiento público para mantener un tipo de cambio artificial fracasan y que no se pueden llevar a cabo nunca más.

Cuando vos hacías esa taxonomía de quienes se dedican a la política con un fin, con otro, claramente ubicaste en la categoría de quienes se dedican a buscar beneficio económico propio a Espert. ¿Colocás en la misma categoría a Karina Milei?

Por excelencia, creo que es el caso máximo. Y acá lo que se da es algo contrario al personaje que vos nombraste, que es el empresario rico que hizo algo en la vida y que dice: "En todo caso, bueno, soy corrupto, quiero más". Este es un caso al revés. Es un caso de alguien que estuvo siempre alejada del poder, que quiso tener dinero, que no tuvo, o que no tuvo lo suficiente, porque tampoco venía de una familia pobre, y que en las primeras andanzas en política dijo: "Les voy a cobrar las entrevistas, la foto, voy a vender influencias y si puedo darme una estafa tipo Libra, y cobro coimas por todo". Karina y Milei se encontraron con el poder y con la posibilidad de robar. Y en esto estamos ahora.

Creo que, si bien probablemente en 2015 Milei no pensaba que esto era así porque no sabía cómo era la política, y no sabía cómo era la política corrupta de un país como Argentina, probablemente cuando vio esto en la práctica dijo: "Ah, qué bueno, podemos robar y no se entera nadie, porque nosotros además cubrimos nuestros delitos respecto de la malversación de fondos públicos o las estafas paralelas que hacemos siendo gobernantes. Lo encubrimos diciendo que los que estaban antes eran todos chorros y corruptos, y es la corrupción. Como yo digo, eso me lo van a creer, y tengo impunidad para robar". Este es el esquema que se ha dado en Milei y Karina a partir del año 2022. Indudablemente, a partir de ese momento vieron que era así la política y se dijeron a sí mismos: "Nosotros queremos ser esto".

