Luego de que José Luis Espert admitiera este jueves haber recibido una transferencia de 200 mil dólares de la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, que atribuyó a una contratación por sus “servicios como economista” y no como aportes de campaña, comenzaron a circular publicaciones que señalan a “Fred” Machado como dueño de la compañía minera, que estaría vinculada a una avioneta y una pista de aterrizaje clandestina.

De acuerdo con un tuit del medio de investigación guatemalteco CMI y con la información proporcionada por el Ministerio Público de Guatemala, con fecha de 2020 y 2021, la mina que el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) señaló como origen del pago es propiedad directa de Machado, empresario argentino acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero.

José Luis Espert confirmó su vínculo con Fred Machado pero aseguró que se acercó por "ingenuo" y no por "delincuente"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“#DATO Minas del Pueblo, S.A., es del argentino Federico Machado. La avioneta también es propiedad de Machado, quien fue capturado recientemente en Argentina, a petición del gobierno de Estados Unidos, acusado de múltiples delitos, incluyendo narcotráfico”, compartió el medio de Guatemala en mayo de 2020.

X (@cmigate)

Ese dato fue reforzado por el Ministerio Público de Guatemala en abril de 2021, cuando la fiscalía informó sobre el hallazgo de “una pista de aterrizaje y una aeronave que se encuentran bajo investigación”, lo que pone en relieve la vinculación entre la empresa minera y operaciones irregulares dentro del territorio guatemalteco.

X (@MPguatemala)

La información que resurgió en medio del escándalo que golpea la campaña oficialista contradice la explicación de Espert. En un video publicado en su cuenta de X, el diputado aseguró que Machado le indicó que “una empresa minera vinculada a él” solicitaba sus servicios de consultoría para “un trabajo privado”.

Según el economista: “Le dije que me interesaba, pero que tenía que esperar al fin del proceso electoral. En enero de 2020, como consultor económico, firmé un contrato con esa empresa. No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”.

La firma Minas del Pueblo aparece en la causa judicial que se sustancia en Texas, por la cual fue condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, y que derivó en un pedido de extradición contra el empresario a Argentina. Según la justicia estadounidense, la minera habría sido parte de un esquema piramidal mediante el cual Machado hacía creer a los inversores que estaban comprando aviones, cuando en realidad su dinero era utilizado para otros fines, incluyendo operaciones financieras que involucraban minas en Guatemala.

Quién es el primo de Fred Machado, acusado de testaferro, con intereses en Vaca Muerta y vínculo con Lorena Villaverde

“El supuesto esquema Ponzi que involucra a South Aviation incluía transferencias de dinero e inversiones realizadas en Guatemala”, señala la causa, que detalla la existencia de “al menos tres entidades afiliadas a South Aviation”: (a) Minas del Pueblo, S.A., (MDP); (b) Desarrollos Inmobiliarios Izabal (DII); y (c) El Pato GT, S.A. (Pato)”, todas ellas presuntamente involucradas en el esquema delictivo.

Además, la misma compañía minera fue sancionada por el gobierno guatemalteco en 2021, luego de que se detectaran tres camiones cargados con minerales valiosos extraídos de una mina clandestina, sin autorización legal, en la región de Chiquimula, lo que evidencia irregularidades operativas anteriores a la transferencia a Espert.

Fred Machado está acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar una red de narcotráfico internacional.

Machado, por su parte, aseguró haber sido víctima de una estafa interna. “El proyecto minero que se llamaba Las Minas del Pueblo era legal. Las autoridades de Guatemala me autorizaron todas sus operaciones y todo marchaba bien hasta que uno de mis trabajadores, Iván Morales, a quien le di mucho poder para manejar dinero y varios de los negocios, me estafó. Una de las máquinas se la llevó a Chiquimula y empezó a operar de forma ilegal. Ya no supe nada más de él, pero tenía 10 guardaespaldas”, declaró en febrero de este año a un medio de Guatemala.

El propio Espert mencionó a Morales en su video, refiriéndose a él como el hombre que lo contactó para solicitar sus servicios y efectuar el pago correspondiente a sus honorarios como economista.

Sin embargo, las declaraciones del diputado libertario sobre el origen del pago también entran en contradicción con los documentos judiciales del Estado de Texas. Según los registros de la investigación que condenó a la socia de Machado, la operación financiera se ejecutó a través de Wright Brothers Aircraft Title Inc., y no directamente por Minas del Pueblo, lo que pone en tela de juicio la versión presentada por Espert sobre la naturaleza del pago recibido y su relación con Machado.

TV/ff