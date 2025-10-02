Claudio “Lechuga” Ciccarelli ocupa un lugar relevante en la relación entre Federico “Fred” Machado y José Luis Espert. Es el primo hermano del empresario detenido en la Argentina, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, y fue señalado en público como su testaferro en empresas vinculadas al sector minero. También es dueño de la Jeep Grand Cherokee blindada que Espert usó durante la campaña de 2019. Además, mantiene un vínculo de máxima confianza con Lorena Villaverde, la mujer fuerte de La Libertad Avanza en Río Negro, que estuvo involucrada en una presunta investigación judicial en Estados Unidos por tráfico de cocaína. No es una ficción de Netflix, es una historia real de vínculos y poder.

Claudio "Lechuga" Ciccarelli es el primo de Fred Machado

Machado fue detenido en Neuquén en 2021 por una investigación judicial en Estados Unidos. Mientras la Corte Suprema de Justicia define su extradición, cumple prisión domiciliaria en una mansión de Viedma, la ciudad donde vive y desarrolla sus actividades su primo Ciccarelli.

"¿Pero usted le cobró o no a Fred Machado los US$ 200 mil?" disparó Fioriti, y Espert habló de Grabois

Cómo aparece Ciccarelli en el vínculo entre Espert y Machado

La detención de Machado puso la lupa sobre Espert. En 2019, el dirigente había viajado a Viedma en uno de los aviones del empresario preso para presentar su libro. En el auditorio estaba Ciccarelli. Ese mismo año, el entonces candidato a presidente fue atacado a piedrazos mientras se dirigía a los estudios de Crónica TV en una Jeep Grand Cherokee.

Fred Machado fue detenido en Neuquén en 2021 y desde entonces cumple prisión domiciliaria en una mansión en Viedma

En ese momento se especuló con que el vehículo había recibido impactos de bala y, aunque resultó ser un episodio menor, fue otro elemento que conectó a Espert con Machado. El dirigente tenía una cédula azul para moverse en el vehículo que era propiedad de Ciccarelli.

Nadie puede alegar desconocer esta historia. No solo fue contada por los medios desde el inicio, sino que llegó a ser un tema caliente en el Congreso. En febrero de 2025, por ejemplo, el diputado Rodolfo Tailhade planteó una cuestión de privilegio contra Espert, habló de sus “vínculos con el narcotráfico” y describió esta trama de conexiones. “¿De quién es esa camioneta? Está a nombre de Claudio Alberto Ciccarelli, primo hermano de Fred Machado y señalado como su prestanombre en la Argentina”, dijo.

La camioneta que usó José Luis Espert en la campaña de 2019 estaba a nombre de Claudio Ciccarelli

Unos minutos después, tomó la palabra su compañero de bloque Martín Soria y vinculó a estos personajes con Lorena Villaverde, actual candidata a senadora de Río Negro por La Libertad Avanza. En el recinto se generó una pelea y el legislador calificó a la dirigente como “la diputada del narcotráfico”. Desde entonces, el dirigente volvió una y otra vez sobre el tema, que terminó de explotar la semana pasada, cuando se conoció que en la fiscalía del Distrito de Texas hay documentos que confirmarían —de mínima— que Machado le envió a Espert US$200 mil.

La relación con Villaverde: romance o amigos cercanos

Ciccarelli sabe que está en el ojo de la tormenta, pero mantiene el perfil bajo. Solo dos veces habló en público de las acusaciones en su contra: en una entrevista a un medio local y en su cuenta de Facebook. El 1 de septiembre, sin mencionar a Machado, le respondió a Soria por lo que calificó como “conjeturas falsas y malintencionadas”. Aclaró que él no fue “acusado ni imputado por delito alguno” y sostuvo que no es “testaferro de nadie”.

El viedmense también aclaró: “Es completamente falso que mantenga una relación de pareja con la persona mencionada por el diputado”. La aclaración era sobre Villaverde y en el entorno de la libertaria también niegan el romance. Según respondieron sus allegados a PERFIL, solo son “viejos conocidos”.

La única foto que circula de Ciccarelli y Villaverde juntos es en el recinto de la Cámara de Diputados. Sean pareja o no, el vínculo es de máxima confianza, al punto que una hija de la diputada compartió un video en TikTok bailando y diviriéndose en paseos con el empresario y con la leyenda “mi papá”.

Sobre la historia de Villaverde y el tráfico de cocaína, en su entorno las respuestas son generales. “Fue una investigación sobre personas de su entorno cuando tenía 23 años y nunca pasó nada. Fue todo desechado”, fue la respuesta de sus allegados. Agregaron que fue “algo personal de ella” y que “si hubiese algo no podría entrar siquiera a la Embajada de Estados Unidos y en estos dos años ya fuimos como cinco veces”.

Por estos días se aseguró que la diputada llegó a estar detenida en Estados Unidos y se habló de casi medio kilo de cocaína, aunque no hay documentación oficial disponible par corroborarlo. La persona que responde por la diputada dijo no estar al tanto de que haya existido una detención, y aunque no negó la existencia de una investigación tampoco compartió más detalles sobre qué sucedió con aquella causa.

Las empresas de Ciccarelli: de empleado público a empresario con vínculos opacos

En la resolución del Poder Judicial de Río Negro de 2021 donde se resolvió el arresto domiciliario de Machado se designó como sus guardadoras a Malena Esther Igoldi y a María Esther Ciccarelli.

Aunque no comparten el apellido, según pudo saber PERFIL por parte de una fuente rionegrina, Igoldi es su hermana. A través de ella, el empresario preso está conectado con el mundo judicial, ya que es familiar del exjuez Favio Igoldi, destituido en junio de 2017 por mal desempeño en sus funciones. La segunda guardadora es la hermana del padre de “Lechuga”.

Claudio “Lechuga” Ciccarelli

En 2022, el sitio MejorInformado publicó un perfil de Ciccarelli debido al interés de una de sus empresas por meterse en el negocio minero en Neuquén. “Aunque tiene a su nombre grandes porcentajes de varias sociedades, este viedmense nacido el 28 de marzo de 1976 es un empleado público rionegrino que desde hace algunos años se desempeña en la Legislatura dentro del bloque de Juntos Somos Río Negro, donde supo construir una cercana amistad con el presidente de la bancada Facundo López que, más que un alfil político, tiene la importancia de la dama en el tablero de ajedrez donde el exgobernador Alberto Weretilneck es el rey”, sosteía el artículo.

La información se corresponde con un decreto de 2019 de la provincia de Río Negro en el que se informó que Cicarelli había sido trasladado del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes al bloque parlamentario Juntos Somos Río Negro. En los registros oficiales figura como empleado público desde 1999. PERFIL se comunicó con fuentes del Gobierno de Weretilneck, quienes aseguraron que, en la actualidad, el hombre no tiene ningún cargo en la Legislatura. Además, sostuvieron que no trabajó para la actual gestión y dijeron que había sido desvinculado de Deportes, aunque sin precisar los motivos.

Parte de la trayectoria de Cicarrelli en el sector privado se puede rastrear en el Boletín Oficial de la República Argentina. La última sociedad en la que se incorporó fue Petrosand, una firma que constituyó en 2019 junto a Pablo Marcos Mac Mullen, fundador y presidente de Catamarca Energy y padre de Marcos Mac Mullen, un economista y profesor de la Universidad del CEMA (UCEMA) —semillero de dirigentes de La Libertad Avanza— que colaboró con la campaña de Espert en 2019. En la actualidad, el joven es investigador en la Reserva Federal de Estados Unidos.

Con Petrosand, Ciccarelli se metió en el negocio de la arena silícea, un insumo esencial en el proceso de fracking utilizado en Vaca Muerta. Una nota del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), de 2022, contó que el empresario dio de baja la sociedad en 2021 “alegando inactividad” para luego registrar la firma Gold and Sand. En su provincia y hasta ese momento, según el artículo, Ciccarelli encabezó la lista de pedidos de autorización a las autoridades para extraer arenas.

Espert, el candidato fantasma: cómo lo borraron de la campaña

La idea de que Ciccarrelli pueda ser un testaferro o prestanombre de su primo se repite no solo por su vínculo familiar, sino también tener los mismos intereses comerciales. Antes de caer en desgracia, Machado estuvo radicado en Miami y se enfocó en sus inversiones en Guatemala, país donde es conocido por apoyar candidaturas de políticos. Durante la presidencia de Jimmy Morales consiguió concesiones mineras, en particular de oro y plata.

En agosto de 2023, el primer socio de Ciccarelli en Gold and Sand, Maximiliano Larrañaga, le cedió su parte de la compañía Hernán Núñez, de Viedma. Además, según reconstruyó DataClave, “Lechuga” también es presidente de Eco Friendly SA, una firma que se hizo cargo de Andacollo SA —de Neuquén— junto al inversor de la industria láctea Vidal Bada Vázquez.

Ciccarelli fue asesor del bloque Juntos Somos Río Negro en la Legislatura y ahora es empresario minero

Bada Vázquez y su esposa, María Cecilia Roncero, también están al frente de la empresa de aerotransportes “El Nacional”, identificada como la vendedora de una avioneta que fue interceptada en Entre Ríos con más de 350 kilos de cocaína. La Policía detuvo a dos personas: un ciudadano brasileño llamado Leonardo Monte Alto Gusmao (quien ya registra una condena por un hecho similar en su país) la exreina de la belleza de Bolivia Jade Isabela Callaú Barriga.

En Río Negro, toda la clase política conoce bien a Machado, pero también a Ciccarelli, que tiene una vida pública activa. Durante años fue entrenador de básquet y también hace trabajo social en comedores y merenderos. En su cuenta de Facebook comparte reflexiones, noticias de actualidad y fotos familiares. En su descargo contra Soria aseguró: “Soy hijo de trabajadores honestos y sencillos, conocidos por todos los vecinos de mi ciudad. Mi trayectoria laboral y social en Viedma es pública y reconocida; siempre me he conducido con responsabilidad, respeto y transparencia, y pongo mis antecedentes a disposición de quien lo requiera”, dijo. Por ahora, de la escalada en el escándalo del supuesto financiamiento de su Machado a Espert no dijo nada.



ML