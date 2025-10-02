El Gobierno dio de baja un acto de campaña de Espert

José Luis Espert, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, iba a protagonizar un acto de campaña en La Plata, en el Teatro Bar, junto con Sebastián Pareja y Manuel Adorni. Pero hubo cambio de planes: Presidencia ordenó a primera hora de la mañana que la actividad se suspenda. La noticia llegó tras la entrevista del economista en la que no pudo negar sus presuntos vínculos con el empresario "Fred" Machado acusado de narcotráfico.

En La Libertad Avanza indicaron que el evento será reprogramado y el motivo fue que estaba pautado para las 18, el mismo horario en el que Javier Milei va a estar presentando la Ley de Reforma del Código Penal en Ezeiza junto con Patricia Bullrich. “Podemos trasladar la jornada a otro día”, dicen en LLA ante PERFIL sobre el fallido acto que también iba a contar con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Extraoficialmente, hay voces libertarias que dijeron que no es un momento para que Espert, en medio del escándalo, “se siga exponiendo”, y lo mejor es que guarde silencio. Hubo otro tema: algunos de los anunciados se habían bajado, como Álvarez, por cuestiones exclusivamente de agenda.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El escándalo de Espert copó la conversación digital y crecen las dudas sobre la continuidad de su candidatura

La actividad, que estaba planificada en Teatro Bar, se comenzó a diagramar el fin de semana pasado y la organización corrió por cuenta de La Púrpura, la tribu libertaria que nuclea a profesionales, empresarios y emprendedores simpatizantes de las ideas del jefe de Estado. En poco menos de 5 días, lograron que se anoten más de 800 personas para escuchar al diputado nacional. Pero las circunstancias en la que está sumergido el economista llevaron a un cambio de planes abrupto.

MU