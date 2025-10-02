El Gobierno simplificó la importación de autos: aceptará certificaciones internacionales para la LCA

El Gobierno argentino publicó en el Boletín Oficial la resolución 546/2025, que habilita a aceptar certificaciones de organismos internacionales para obtener la Licencia de Configuración Ambiental (LCA). Este documento es clave para patentar automóviles importados y hasta ahora debía tramitarse de forma exclusiva ante organismos nacionales.

La decisión apunta a abaratar costos y simplificar procesos tanto para importadores como para particulares que deseen traer vehículos desde el exterior. Con este cambio, se reducen tiempos de espera y gastos redundantes, ya que hasta ahora se exigía repetir pruebas técnicas incluso en modelos ya aprobados bajo normativas más exigentes en países como Estados Unidos o la Unión Europea.

Del INTI a organismos internacionales

La LCA es diferente a la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), que regula aspectos de seguridad. Mientras que la LCM depende del INTI, la LCA es gestionada por la Secretaría de Ambiente, Turismo y Deportes que encabeza Daniel Scioli, y se enfoca en las emisiones contaminantes de gases y de sonido de los vehículos.

Con la nueva resolución, podrán validarse ensayos emitidos por laboratorios acreditados bajo normas internacionales ISO/IEC 17025 o equivalentes, así como certificaciones de entidades reconocidas en Brasil, Japón, Chile, Estados Unidos y Argentina. Entre ellas se destacan la USEPA norteamericana, la Japan Vehicle Inspection Association (JVIA) y el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) de Chile.

Formularios digitales y mayor transparencia

Para acompañar el cambio, se incorporaron formularios en la plataforma Trámites a Distancia (TAD) para solicitar licencias de vehículos livianos, motores pesados y vehículos pesados. Todas las presentaciones tendrán carácter de declaración jurada. Además, se contempla la posibilidad de que la Subsecretaría de Ambiente publique una base de datos con los certificados otorgados, lo que podría aportar transparencia y trazabilidad al sistema.

Los documentos expedidos por autoridades extranjeras deberán estar legalizados y, si corresponde, traducidos al español. De esta manera, se garantiza la validez jurídica de la documentación en el país.

Impacto en el mercado automotor

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y la definió como un cambio de paradigma: “Pasamos de una lógica de ‘trabar hasta entender’ a una de ‘habilitar y confiar’. Es menos costos y más competencia lo que esperamos redunde en autos más baratos”.

La expectativa del Gobierno es que la simplificación administrativa incentive una mayor competencia en el mercado y permita ofrecer vehículos importados a precios más accesibles, en un contexto en el que la demanda está condicionada por la inflación y la dificultad de acceso al crédito.