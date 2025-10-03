En medio del escándalo que involucra al diputado nacional José Luis Espert por los fondos de la campaña 2019, las diputadas oficialistas Lilia Lemoine y Juliana Santillán salieron en su defensa y dirigieron sus críticas contra Juan Grabois. El dirigente de Patria Grande fue quien denunció a Espert por un presunto vínculo con Guillermo “Fred” Machado, empresario acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero.

Como parte de la defensa oficialista, Lemoine se refirió a la crisis que golpea a su compañero de bancada y aclaró viejas declaraciones suyas en su contra. En 2023, durante la campaña presidencial de Javier Milei, Lemoine había acusado públicamente a Espert de estar financiado “por un narco”, de “robar plata de la campaña” y de ser “misógino” y “traicionero”.

José Luis Espert confirmó su vínculo con Fred Machado pero aseguró que se acercó por "ingenuo" y no por "delincuente"

En ese momento, en una entrevista con Baby Etchecopar, también dijo: “Yo estuve desarmando tongos. Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabés, ¿no? ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? ¿Vos creés que fue un piedrazo? ¿Qué pasa si alguien te financia a vos una campaña?”, insinuando que el atentado contra Espert estaba vinculado con Machado.

En estos días también resurgió un posteo de X en el que Lemoine afirmaba: “Espert está con Larreta desde 2019 y se metió a hacer política por guita. $18 millones en multa le pusieron por chorearse la guita de las boletas en 2021. En 2019 lo bancaba un narco. Y yo lo militaba sin saber”.

Luego de que sus propios dichos comenzaran a circular, la diputada intentó aclarar su postura: “Yo creía esa opereta y con Espert estábamos enfrentados. Ahora sé la verdad”, escribió en la red social.

En otro posteo, cargó directamente contra Grabois: “A mí no me va a psicopatear el usurpador y estafador de Grabois. Espert fue punta de lanza en la batalla por las ideas de la libertad y es inocente, hoy lo sé. Se presentó el nuevo Código Penal y vamos a luchar para que pase el Congreso (a Grabois no le gusta esto)”.

Además, defendió a Machado: “No tuvo ninguna causa por narcotráfico. A pesar de que el nombre suena a narco mexicano, es un argentino de Viedma”. Sin embargo, la Justicia de Estados Unidos lo acusa de haber montado “una asociación ilícita de alcance global”. Por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico, Machado podría enfrentar cadena perpetua.

En línea con su defensa, Lemoine agregó: “La opereta la arma Grabois. No pasa nada si Espert, luego del 2019, tuvo algún vínculo laboral con ese empresario, directo o indirecto. El pago que encontraron es del 2020, después de la campaña del 19. Y la multa de la Junta Electoral no fue por esto, fue por irregularidades de campaña… y ya se pagó”.

El partido Unite, por el que Espert se presentó como candidato presidencial en 2019, fue sancionado por la jueza María Servini al desaprobar los informes contables de la campaña. Además, la Justicia Electoral investiga a los responsables financieros del partido, Antonio Agustín Montenegro y José Alejandro Bonacci, en una causa a cargo del fiscal Ramiro González.

Quién es el primo de Fred Machado, acusado de testaferro, con intereses en Vaca Muerta y vínculo con Lorena Villaverde

Con un mensaje similar, Santillán cuestionó la acusación de Grabois y lanzó: “¿Qué es Grabois? ¿Vamos a creerle a Grabois? ¿Cuál es la estatura moral de una persona que le robó a los pobres?”.

La legisladora de La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que el dirigente social denunció una supuesta transferencia de 200 mil dólares a Espert como parte de la estrategia electoral. “Buscó instalar una denuncia en un momento electoral en el que la investigación judicial no iba a llegar a tiempo antes de las elecciones. Buscan torcer la forma en que los argentinos van a votar mediante la sensación”, aseguró en diálogo con A24, y calificó la acusación como “una operación política”.

