Mariano Recalde: "Escuché que el Gobierno estaba tratando de borrar a Espert de la boleta"

En medio de la tensión política por la reciente sesión en el Senado que rechazó el veto presidencial a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, Mariano Recalde analizó el clima institucional y electoral del país en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). El senador porteño, presidente del PJ de la Ciudad y candidato a renovar su banca por el Frente Peronista Fuerza Patria, cuestionó la estrategia del Gobierno y adviertió sobre maniobras que buscan confundir al electorado. “Escuché que estaban tratando de borrar a Espert de la boleta, pero no tengo la información”, señaló, en referencia a los intentos del oficialismo por alterar la impresión del nuevo sistema de votación que regirá en las elecciones de octubre. "Estamos explicando nosotros la boleta que ellos quisieron implementar", dijo.

Mariano Recalde es abogado, docente y político argentino. Es presidente del Partido Justicialista porteño. Fue presidente de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas entre 2009 y 2015. Actualmente se desempeña como senador de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Buscará renovar su banca como senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en la lista del Frente Peronista Fuerza Patria.

Ayer el Senado rechazó finalmente el veto de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Vos llevás años en el Senado. Esto que estás viendo me parece que es algo que nunca sucedió.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No, la verdad que no se vio en la historia argentina de la democracia que un presidente vete tantas leyes, que quiera gobernar por decreto. Ya en menos de un año y medio dictó más decretos de necesidad y urgencia que en los ocho años de Cristina, para hacer una comparación. Y que ahora llegue al extremo, o haya pasado el límite, de una ley aprobada, vetada, insistida o ratificada con más de dos tercios de ambas cámaras, el Poder Ejecutivo, demora en promulgarla, porque el gobierno es el Poder Ejecutivo. En una república hay tres poderes. La promulgue, pero la devuelve pidiéndole al Congreso que diga de qué partida presupuestaria van a salir los fondos, cuando además no hay presupuesto.

Las partidas presupuestarias las tienen todas para disponer discrecionalmente, como lo hacen habitualmente. Todos los días uno lee el Boletín Oficial y el jefe de Gabinete dispone discrecionalmente de las partidas del presupuesto. Y el mismo día que le dijo que no había partidas para la ley de emergencia en discapacidad, dispuso un gasto tributario que le costó al Estado 1.700 millones de dólares, que se lo llevaron ocho cerealeras, ocho exportadoras, que se hicieron de 1700 millones de dólares en el bolsillo en un día.

Ahora, ¿cómo sigue? Porque todo indica que la correlación de fuerzas en el Legislativo no se va a modificar sustancialmente. El peronismo va a tener más o menos la misma cantidad de legisladores que tenía. La Libertad Avanza podrá crecer canibalizando aliados que ya tenía. Si no nos encontramos, no se imagina nadie un Senado y un Diputados, muy distinto en el balance de poder del 10 de diciembre.

No sé si muy distinto, pero recién, cuando entraba, veía la tapa del diario La Nación en una oficina, del día que se aprobó la Ley Bases. La Ley Bases se aprobó con un empate en el Senado y desempató Villarruel. La ley que le da un mísero aumento a los jubilados se sancionó y no pudo ser ratificada con los dos tercios porque faltaban cuatro diputados. Entonces, que cambie un poquito es que cambie sustancialmente. Por eso es tan importante votar en octubre, fortalecer el Congreso y hacer que Milei tenga un contrapeso. Porque Milei parece que cree que es el único que fue votado y que en la Argentina hay un solo poder, que es el Poder Ejecutivo.

Manuel Adorni: "Si siguen faltando explicaciones de José Luis Espert, las deberá seguir dando"

Esto que vos estás contando de hace un año, es el mismo Congreso, el de hoy que el de hace un año.

Cambió el humor en la sociedad, cambió el humor en la política. Porque muchos gobernadores que acompañaban, que le daban gobernabilidad a cambio de alguna cosa, porque finalmente terminan diciendo lo que dijo el gobernador de Salta: que Milei es como las palomas de iglesia, que cagan a los fieles. Ya hay una ruptura de la sociedad con Milei y de gran parte de la política. Que se hayan puesto de acuerdo los 23 gobernadores más el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ponerle un freno a Milei. Nunca sucedió. Hay un consenso. Necesitamos ratificarlo en el Congreso, porque si le va bien a Milei en las elecciones de octubre, esto se va a agravar. Se va a profundizar la crisis económica, la situación pésima que tienen las familias en las casas y, además, la situación del país.

¿Vos creés que le va a ir bien?

Yo creo que están haciendo todo lo posible para que la gente no vote, para que todos crean que es todo lo mismo, que no sirve votar. Lo que hicieron ahora fue cambiarnos el sistema de votación. Hace un año, exactamente, el primero de octubre, se sancionó esto de la boleta única, que voy a mostrar la de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires los porteños vamos a votar con esta boleta. Yo estoy haciendo docencia por todos lados porque nadie sabe cómo se vota. Y en la Ciudad de Buenos Aires no solamente elegimos diputados, sino también senadores. Entonces, hay que hacer dos cruces. O sea, uno puede votar por senador de un partido y por diputado de otro. No es lo que yo aconsejo, pero se puede. Antes se cortaba boleta. Pero es mucho más fácil que cortar. Facilita la dispersión. Nosotros queremos concentrar la fuerza de la oposición y no diluirla en muchos lugares.

¿Cómo se va a votar? Cuando uno llega a la mesa de votación y le da el documento al presidente de mesa, el presidente de mesa le va a dar un papel que es más chico que esto. Yo hice una gigantografía, pero es muy chiquito y no se ven bien las caras, no se ve bien la letra. Y con una lapicera para hacer la marca en el partido que más le guste. O sea, en una sola boleta están todos los partidos, y uno elige el que más le gusta haciendo una marca. Una marca en la categoría senador y una marca en la categoría diputado. Si se olvida de hacer una marca, le va a quedar voto en blanco.

Y si, por casualidad, uno queda con voto en blanco parcial o total. En la categoría donde no hizo la cruz o el tilde o el redondel, una marca que dé cuenta de a quién se elige. Si, cuando entrás, te confundís porque querías votar al que tiene la bandera argentina y pusiste en otro, y te diste cuenta, podés pedirle al presidente de mesa que te cambie la boleta, devolverla y que te dé una nueva en blanco para marcar bien. O sea, que si hay algún error y uno se da cuenta antes de meterla en la urna, puede corregirlo.

Es sencillo, es fácil, pero nadie lo explica. Y cuando se utilizó esta boleta en alguna provincia (creo que en Mendoza fue), lo que pasó es que la categoría de diputados tuvo mucho más voto en blanco que la otra. ¿Por qué? No porque hubiera decisión de votar en blanco, sino porque la gente no sabía, no se dio cuenta, pensaba que haciendo una cruz votaba la lista completa, y no es así.

"Fred" Machado: "Cometí errores, pero no soy un narco"

Imaginate en la provincia de Buenos Aires, con la cara de José Luis Espert... Me parece que es difícil para el gobierno bajar la candidatura Espert, por lo que vos estás mostrando. Eso está impreso.

Sí. No habría manera de sacarlo. Escuché rumores de que estaban evaluando si llegaban a tiempo de sacarlo e imprimir todo de vuelta. No llegás a tiempo. Y no tengo esa información.

O sea, están en un dilema con Espert, porque no lo pueden sacar. Aunque quisieran, no lo pueden sacar.

Están pasando cosas muy extrañas, porque los que le piden explicaciones son sus aliados. Patricia Bullrich...

El tiro por la culata. Porque esa boleta única que buscaba supuestamente un beneficio para quien la implementaba, el oficialismo. Yo me acuerdo a Pichetto diciéndole: “Mire, no cambien con lo que les fue bien, porque si les fue bien con la anterior, no lo cambien”.

Rompen todo lo que funciona bien. La boleta papel, a alguno le gustará más, menos, pero siempre funcionó. Ganaron radicales, peronistas, libertarios, macristas. Nunca hubo discusión, ni problema, ni desconfianza. Y lo que tiene que garantizar una boleta electoral es confianza, y que pueda expresar la voluntad del pueblo. Por eso estamos haciendo docencia, estamos explicando nosotros la boleta que ellos quisieron implementar.

Encuesta: el 51,9% cree que hay corrupción en el Gobierno de Javier Milei

No parece haber motivos que expliquen un posible triunfo de La Libertad Avanza.

No. Yo veo que hay un cambio de humor social muy fuerte. Se expresó en la calle. La gente perdió el miedo de salir a la calle. Se expresó en el Congreso. Los mismos senadores y diputados del año pasado, hoy 58 votos en contra. ¿Por qué cambian esos que eran aliados? Por un lado, porque Milei no les da respuestas concretas, pero sobre todo también porque es gente que tiene olfato político, que está hace mucho tiempo, y que se acomodan rápido, que espejan el reflejo de la sociedad. Que se alejen del gobierno en esta etapa es un indicador muy importante. Cuando el gobierno esté bien, van a volver a acompañarlo. Pero hoy el gobierno está mal con la gente, porque la gente está mal.

La gente no llega a fin de mes, y Milei le dice que es mentira que no llegan a fin de mes. Y la gente lo vive. Vive que tiene que trabajar más horas, que tiene que buscar dos trabajos, que hace malabares para llegar a fin de mes, que se endeuda. Y Milei desconoce eso. Dice barbaridades como “si la gente no llegara a fin de mes, estaría lleno de cadáveres por las calles”. No entiende qué es no llegar a fin de mes, qué es privarse de cosas, qué es endeudarse, qué es tener que elegir algo más barato en lugar de consumir lo que habitualmente consumía.

Vayamos al 10 de diciembre. ¿Cómo imaginar resolución del futuro de la Argentina en los próximos dos años que quedan de este mandato?

Ningún gobierno se cae por perder una elección de medio término. Tenemos muchas experiencias de gobiernos que perdieron y que ganaron. Es el caso concretamente de Mauricio Macri. Ganó las elecciones en 2017 y el 28 de diciembre de 2017 comenzó la corrida. Porque, ¿qué es lo que sucedió? Ganó las elecciones y empezó a avanzar con más velocidad en un plan de ajuste, que le hizo perder apoyo popular. Este gobierno tiene la posibilidad, si pierde, de revisar algunas cosas. De cambiar, de corregir, de mesurar, de no ser tan cruel, tan violento, tan agresivo. De no ir con la motosierra a todos lados, de probar con el bisturí. De probar con otras cosas.

Creo que la sociedad le tiene que dar, y le va a dar, un mensaje de que este no es un buen camino. De que tiene que corregir el presidente. Y el presidente tendrá la oportunidad de hacerlo o no. El problema que yo veo, y el temor que yo tengo, es que al presidente le vaya bien. Que se divida toda la oposición y que al presidente le vaya bien en estas elecciones, y se sienta envalentonado para avanzar con más fuerza. Porque perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires y dijo que iba a hacer una autocrítica, pero hasta ahora sigue haciendo lo mismo.

LT