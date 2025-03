Represión en el Congreso: “Las fuerzas de seguridad estaban sacadas”

El fotoreportero Pablo Cuarterolo del diario Perfil, cubrió la marcha de los jubilados en las afueras del Congreso y dio algunos datos reveladores, como que participantes de la manifestación le contaron que el patrullero que fue incendiado estaba “como abandonado, porque hacía varias horas que estaba ahí, con las puertas abiertas”.

En declaraciones a Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio 90.7, Cuarterolo dijo no estar de acuerdo con las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y con las del jefe de Gabinete,

Cuando fue consultado sobre la agresión a su colega Grillo, Cuarterolo afirmó que fue testigo directo del ataque y lo documentó con fotografías:

–"Con lo de Grillo, sí, estuve en el momento, estuve en la zona haciendo fotos. Tengo fotos de él caído en el piso. Me da la sensación, si vos te referís a lo que dice el gobierno, a las versiones… nada de lo que están diciendo es real. La policía estaba sacada."

– ¿Estás hablando de las extralimitaciones de la Policía durante la marcha?

– Yo hace 25 años que trabajo en esto. Estuve en 2001, luego en la represión de la reforma previsional con el gobierno de Macri, estuve el año pasado con la Ley Bases, cuando dieron vuelta el auto de Cadena 3. Estuve en todas, digamos. La diferencia más significativa entre lo que pasó ayer y lo que ha pasado con este gobierno es que ayer empezó a las tres y media de la tarde y a las ocho y media de la noche todavía había gente en la calle. Fue una jornada muy larga donde creo que se le fue un poco de las manos a la ministra de Seguridad y a la fuerza de seguridad.

–Las versiones oficiales son diferentes a lo que decían los testigos y los manifestantes sobre el ataque al fotoperiodista, antes de que le impactara una bala de gas pimienta.

– Si vos me preguntás qué pasó, te digo que lo golpearon y lo tiraron al piso. No me vengan con que cayó solo o que fue un forcejeo leve. Tengo las fotos y se ve claramente. Después lo ayudaron a levantarse, pero estaba aturdido y dolorido. Están diciendo cualquier cosa, como siempre. Los relatos oficiales nunca coinciden con lo que realmente pasa en la calle. Lo que yo vi fue que Grillo terminó en el piso porque lo golpearon, y no por casualidad.

De la Sota: "No se atiende el reclamo de los jubilados con familias empobrecidas por este ajuste despiadado"

–¿Viste el incendio del patrullero?

– Fotografié un patrullero abandonado en la Avenida de Mayo, lo que generó dudas sobre su presencia en el lugar. Me puse a hablar con un manifestante que me dijo: “Este patrullero estaba abandonado acá con las puertas abiertas. Nos lo dejaron servido para que lo prendamos fuego y que tengan la foto de un patrullero dado vuelta.

El periodista comentó que no pudo ver el inicio del incendio, pero que la escena levantó sospechas entre los presentes:

Diferenció que "una cosa es que persigas un patrullero, lo des vuelta y lo quemes. Y otra cosa es que el patrullero esté abandonado ahí con las puertas abiertas. No digo que fue una emboscada, pero sí que lo dejaron ahí para aprovechar la situación con las fotos".

"Un compañero de Noticias Argentina investigó y me dijo que el patrullero había sido llevado con una planchada y lo dejaron ahí estacionado. No funcionaba hace no sé cuánto tiempo."

¿Hubo presencia de barras bravas?

Cuarterolo fue consultado sobre la composición de la manifestación y la supuesta presencia de barras bravas organizadas:

"Yo hace rato que estoy retirado del mundo de la cancha, pero soy fanático de San Lorenzo y seguí a mi equipo durante años. No vi a ningún barra brava de San Lorenzo ni a la gente de las barras grandes. No estaban. Tampoco vi mucha gente común, sino más bien personas organizadas”.

Sobre la versión que vinculó a las barras con la protesta, respondió: "¿A vos te parece que un barra brava organizado va a andar diciendo una semana antes lo que va a hacer? No, caen ahí sin avisar y la pudren. Patricia Bullrich y Milei van a decir que fue la marcha de los barras bravas porque como título suena mejor. Pero yo te digo que no vi a ninguno de los pesados de las hinchadas importantes del fútbol argentino".