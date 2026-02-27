Quiniela de hoy viernes 27 de febrero: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 27 de febrero

• A la cabeza: 1860. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 1860

2. 9999

3. 1573

4. 7456

5. 7918

6. 1155

7. 2494

8. 0159

9. 2933

10. 2191

11. 5942

12. 8657

13. 9159

14. 1715

15. 8502

16. 9363

17. 9135

18. 6352

19. 4992

20. 5813

Resultados Quiniela Previa Provincia del 27 de febrero

• A la cabeza: 5836. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5836

2. 0119

3. 8953

4. 8174

5. 0309

6. 6038

7. 1896

8. 6821

9. 5521

10. 6612

11. 5850

12. 9608

13. 7392

14. 3129

15. 9856

16. 6505

17. 4358

18. 8443

19. 0664

20. 0682

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 27 de febrero

• A la cabeza: 7746. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 7746

2. 3259

3. 1766

4. 1266

5. 3762

6. 2522

7. 3990

8. 5252

9. 4933

10. 8719

11. 0929

12. 6179

13. 5295

14. 6507

15. 3274

16. 0567

17. 7025

18. 9211

19. 3161

20. 7141

Resultados Quiniela Primera Provincia del 27 de febrero

• A la cabeza: 9693. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9693

2. 3821

3. 8688

4. 0574

5. 2407

6. 6483

7. 0474

8. 2105

9. 8529

10. 4289

11. 6450

12. 7553

13. 5053

14. 4030

15. 5292

16. 5963

17. 1868

18. 9174

19. 9992

20. 3064

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 27 de febrero

• A la cabeza: 0110. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0110

2. 4070

3. 9798

4. 3155

5. 9013

6. 2129-

7. 9506

8. 4081

9. 3859

10. 4376

11. 6913

12. 2307

13. 2647

14. 4687

15. 8365

16. 1517

17. 3570

18. 0383

19. 3113

20. 1602

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 27 de febrero

• A la cabeza: 8096. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 8096

2. 5701

3. 0224

4. 6265

5. 3705

6. 8039

7. 5667

8. 9643

9. 0699

10. 4994

11. 7724

12. 7321

13. 6660

14. 6284

15. 8366

16. 4434

17. 5010

18. 7575

19. 1495

20. 8146

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 27 de febrero

• A la cabeza: 2451. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2451

2. 3032

3. 4517

4. 4405

5. 9168

6. 1088

7. 0374

8. 9442

9. 0897

10. 5318

11. 7489

12. 4677

13. 4845

14. 5048

15. 9023

16. 1899

17. 1103

18. 1091

19. 8182

20. 6024

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 27 de febrero

• A la cabeza: 3430. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 3430

2. 6558

3. 3877

4. 6632

5. 2388

6. 2868

7. 0213

8. 4730

9. 1899

10. 7540

11. 0121

12. 3487

13. 5637

14. 5486

15. 4875

16. 2647

17. 0564

18. 5929

19. 7809

20. 5245

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 27 de febrero

1. 9025

2. 7807

3. 2966

4. 6052

5. 2780

6. 2239

7. 7602

8. 4584

9. 9145

10. 4386

11. 1611

12. 2457

13. 8420

14. 8249

15. 7098

16. 4716

17. 5669

18. 4856

19. 8533

20. 1061

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 27 de febrero

• A la cabeza: 2450. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2450

2. 6519

3. 2471

4. 7148

5. 7035

6. 7116

7. 0779

8. 5810

9. 7363

10. 4743

11. 9410

12. 4400

13. 8288

14. 0896

15. 8557

16. 1918

17. 3729

18. 7433

19. 3799

20. 8286



Resultados de la Quiniela del 27 de febrero por provincia

- Resultados Córdoba Nocturna: 3001.

- Resultados Santa Fe Nocturna: 3677.

- Resultados Entre Ríos Nocturna: 3075.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.