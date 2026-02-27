Quiniela de hoy viernes 27 de febrero: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Ciudad del 27 de febrero
• A la cabeza: 1860. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 1860
2. 9999
3. 1573
4. 7456
5. 7918
6. 1155
7. 2494
8. 0159
9. 2933
10. 2191
11. 5942
12. 8657
13. 9159
14. 1715
15. 8502
16. 9363
17. 9135
18. 6352
19. 4992
20. 5813
Resultados Quiniela Previa Provincia del 27 de febrero
• A la cabeza: 5836. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 5836
2. 0119
3. 8953
4. 8174
5. 0309
6. 6038
7. 1896
8. 6821
9. 5521
10. 6612
11. 5850
12. 9608
13. 7392
14. 3129
15. 9856
16. 6505
17. 4358
18. 8443
19. 0664
20. 0682
Resultados Quiniela Primera Ciudad del 27 de febrero
• A la cabeza: 7746. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 7746
2. 3259
3. 1766
4. 1266
5. 3762
6. 2522
7. 3990
8. 5252
9. 4933
10. 8719
11. 0929
12. 6179
13. 5295
14. 6507
15. 3274
16. 0567
17. 7025
18. 9211
19. 3161
20. 7141
Resultados Quiniela Primera Provincia del 27 de febrero
• A la cabeza: 9693. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9693
2. 3821
3. 8688
4. 0574
5. 2407
6. 6483
7. 0474
8. 2105
9. 8529
10. 4289
11. 6450
12. 7553
13. 5053
14. 4030
15. 5292
16. 5963
17. 1868
18. 9174
19. 9992
20. 3064
Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 27 de febrero
• A la cabeza: 0110. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 0110
2. 4070
3. 9798
4. 3155
5. 9013
6. 2129-
7. 9506
8. 4081
9. 3859
10. 4376
11. 6913
12. 2307
13. 2647
14. 4687
15. 8365
16. 1517
17. 3570
18. 0383
19. 3113
20. 1602
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 27 de febrero
• A la cabeza: 8096. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 8096
2. 5701
3. 0224
4. 6265
5. 3705
6. 8039
7. 5667
8. 9643
9. 0699
10. 4994
11. 7724
12. 7321
13. 6660
14. 6284
15. 8366
16. 4434
17. 5010
18. 7575
19. 1495
20. 8146
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 27 de febrero
• A la cabeza: 2451. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 2451
2. 3032
3. 4517
4. 4405
5. 9168
6. 1088
7. 0374
8. 9442
9. 0897
10. 5318
11. 7489
12. 4677
13. 4845
14. 5048
15. 9023
16. 1899
17. 1103
18. 1091
19. 8182
20. 6024
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 27 de febrero
• A la cabeza: 3430. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 3430
2. 6558
3. 3877
4. 6632
5. 2388
6. 2868
7. 0213
8. 4730
9. 1899
10. 7540
11. 0121
12. 3487
13. 5637
14. 5486
15. 4875
16. 2647
17. 0564
18. 5929
19. 7809
20. 5245
Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 27 de febrero
1. 9025
2. 7807
3. 2966
4. 6052
5. 2780
6. 2239
7. 7602
8. 4584
9. 9145
10. 4386
11. 1611
12. 2457
13. 8420
14. 8249
15. 7098
16. 4716
17. 5669
18. 4856
19. 8533
20. 1061
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 27 de febrero
• A la cabeza: 2450. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 2450
2. 6519
3. 2471
4. 7148
5. 7035
6. 7116
7. 0779
8. 5810
9. 7363
10. 4743
11. 9410
12. 4400
13. 8288
14. 0896
15. 8557
16. 1918
17. 3729
18. 7433
19. 3799
20. 8286
Resultados de la Quiniela del 27 de febrero por provincia
- Resultados Córdoba Nocturna: 3001.
- Resultados Santa Fe Nocturna: 3677.
- Resultados Entre Ríos Nocturna: 3075.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs.
• La Primera: 12:00 hs.
• La Matutina: 15:00 hs.
• La Vespertina: 18:00 hs.
• La Nocturna: 21:00 hs.