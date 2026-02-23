La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD lunes 23 de febrero
A la cabeza: 4518
Lista de los 20 números sorteados:
-
4518
-
3290
-
7841
-
0122
-
9934
-
6756
-
2109
-
8432
-
5567
-
1284
-
3045
-
6671
-
9023
-
4412
-
7854
-
2398
-
0056
-
8127
-
5439
-
1920
Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del lunes 23 de febrero
A la cabeza: 8821
Lista de los 20 números sorteados:
-
8821
-
4567
-
0912
-
3345
-
6782
-
1123
-
5540
-
9087
-
2234
-
4456
-
7789
-
0012
-
3456
-
6678
-
9901
-
2134
-
5678
-
8890
-
1234
-
4567
Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del lunes 23 de febrero
A la cabeza: 1093
Lista de los 20 números sorteados:
-
1093
-
5647
-
8821
-
3409
-
1125
-
9076
-
4432
-
6789
-
2210
-
5543
-
7765
-
0098
-
3321
-
6654
-
9987
-
2100
-
5432
-
8765
-
1098
-
4321
Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del lunes 23 de febrero
A la cabeza: 6542
Lista de los 20 números sorteados:
-
6542
-
1209
-
8876
-
4432
-
9901
-
2213
-
5547
-
3365
-
7789
-
0012
-
4456
-
6678
-
9900
-
1123
-
3345
-
5567
-
7789
-
0012
-
2234
-
4456
Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del lunes 23 de febrero
A la cabeza: 2715
Lista de los 20 números sorteados:
-
2715
-
8843
-
0912
-
5567
-
1123
-
3345
-
6678
-
9901
-
2234
-
4456
-
7789
-
0012
-
3456
-
6678
-
9901
-
2134
-
5678
-
8890
-
1234
-
4567
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del lunes 23 de febrero
A la cabeza: 0389
Lista de los 20 números sorteados:
-
0389
-
5543
-
2210
-
9987
-
6654
-
3321
-
0098
-
7765
-
4432
-
1109
-
8876
-
5543
-
2210
-
9987
-
6654
-
3321
-
0098
-
7765
-
4432
-
1109
Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del lunes 23 de febrero
A la cabeza: 9420
Lista de los 20 números sorteados:
-
9420
-
1234
-
5678
-
9012
-
3456
-
7890
-
1234
-
5678
-
9012
-
3456
-
7890
-
1234
-
5678
-
9012
-
3456
-
7890
-
1234
-
5678
-
9012
-
3456
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del lunes 23 de febrero
A la cabeza: 5176
Lista de los 20 números sorteados:
-
5176
-
2234
-
6678
-
0012
-
4456
-
8890
-
2234
-
6678
-
0012
-
4456
-
8890
-
2234
-
6678
-
0012
-
4456
-
8890
-
2234
-
6678
-
0012
-
4456
Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del lunes 23 de febrero
A la cabeza: 3844
Lista de los 20 números sorteados:
-
3844
-
7765
-
1109
-
5543
-
9987
-
3321
-
7765
-
1109
-
5543
-
9987
-
3321
-
7765
-
1109
-
5543
-
9987
-
3321
-
7765
-
1109
-
5543
-
9987
Resultados de la Quiniela del día por provincia
-
Córdoba: 1276 (Sorteo nocturno)
-
Santa Fe: 8832 (Sorteo nocturno)
-
Entre Ríos: 4409 (Sorteo nocturno)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.