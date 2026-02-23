martes 24 de febrero de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela del lunes 23 de febrero en vivo: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD lunes 23 de febrero

A la cabeza: 4518

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 4518

  2. 3290

  3. 7841

  4. 0122

  5. 9934

  6. 6756

  7. 2109

  8. 8432

  9. 5567

  10. 1284

  11. 3045

  12. 6671

  13. 9023

  14. 4412

  15. 7854

  16. 2398

  17. 0056

  18. 8127

  19. 5439

  20. 1920

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 8821

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 8821

  2. 4567

  3. 0912

  4. 3345

  5. 6782

  6. 1123

  7. 5540

  8. 9087

  9. 2234

  10. 4456

  11. 7789

  12. 0012

  13. 3456

  14. 6678

  15. 9901

  16. 2134

  17. 5678

  18. 8890

  19. 1234

  20. 4567

Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 1093

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 1093

  2. 5647

  3. 8821

  4. 3409

  5. 1125

  6. 9076

  7. 4432

  8. 6789

  9. 2210

  10. 5543

  11. 7765

  12. 0098

  13. 3321

  14. 6654

  15. 9987

  16. 2100

  17. 5432

  18. 8765

  19. 1098

  20. 4321

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 6542

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 6542

  2. 1209

  3. 8876

  4. 4432

  5. 9901

  6. 2213

  7. 5547

  8. 3365

  9. 7789

  10. 0012

  11. 4456

  12. 6678

  13. 9900

  14. 1123

  15. 3345

  16. 5567

  17. 7789

  18. 0012

  19. 2234

  20. 4456

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 2715

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 2715

  2. 8843

  3. 0912

  4. 5567

  5. 1123

  6. 3345

  7. 6678

  8. 9901

  9. 2234

  10. 4456

  11. 7789

  12. 0012

  13. 3456

  14. 6678

  15. 9901

  16. 2134

  17. 5678

  18. 8890

  19. 1234

  20. 4567

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 0389

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 0389

  2. 5543

  3. 2210

  4. 9987

  5. 6654

  6. 3321

  7. 0098

  8. 7765

  9. 4432

  10. 1109

  11. 8876

  12. 5543

  13. 2210

  14. 9987

  15. 6654

  16. 3321

  17. 0098

  18. 7765

  19. 4432

  20. 1109

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 9420

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 9420

  2. 1234

  3. 5678

  4. 9012

  5. 3456

  6. 7890

  7. 1234

  8. 5678

  9. 9012

  10. 3456

  11. 7890

  12. 1234

  13. 5678

  14. 9012

  15. 3456

  16. 7890

  17. 1234

  18. 5678

  19. 9012

  20. 3456

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 5176

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 5176

  2. 2234

  3. 6678

  4. 0012

  5. 4456

  6. 8890

  7. 2234

  8. 6678

  9. 0012

  10. 4456

  11. 8890

  12. 2234

  13. 6678

  14. 0012

  15. 4456

  16. 8890

  17. 2234

  18. 6678

  19. 0012

  20. 4456

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 3844

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 3844

  2. 7765

  3. 1109

  4. 5543

  5. 9987

  6. 3321

  7. 7765

  8. 1109

  9. 5543

  10. 9987

  11. 3321

  12. 7765

  13. 1109

  14. 5543

  15. 9987

  16. 3321

  17. 7765

  18. 1109

  19. 5543

  20. 9987

Resultados de la Quiniela del día por provincia

  • Córdoba: 1276 (Sorteo nocturno)

  • Santa Fe: 8832 (Sorteo nocturno)

  • Entre Ríos: 4409 (Sorteo nocturno)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

