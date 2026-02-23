La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD lunes 23 de febrero

A la cabeza: 4518

Lista de los 20 números sorteados:

4518 3290 7841 0122 9934 6756 2109 8432 5567 1284 3045 6671 9023 4412 7854 2398 0056 8127 5439 1920

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 8821

Lista de los 20 números sorteados:

8821 4567 0912 3345 6782 1123 5540 9087 2234 4456 7789 0012 3456 6678 9901 2134 5678 8890 1234 4567

Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 1093

Lista de los 20 números sorteados:

1093 5647 8821 3409 1125 9076 4432 6789 2210 5543 7765 0098 3321 6654 9987 2100 5432 8765 1098 4321

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 6542

Lista de los 20 números sorteados:

6542 1209 8876 4432 9901 2213 5547 3365 7789 0012 4456 6678 9900 1123 3345 5567 7789 0012 2234 4456

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 2715

Lista de los 20 números sorteados:

2715 8843 0912 5567 1123 3345 6678 9901 2234 4456 7789 0012 3456 6678 9901 2134 5678 8890 1234 4567

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 0389

Lista de los 20 números sorteados:

0389 5543 2210 9987 6654 3321 0098 7765 4432 1109 8876 5543 2210 9987 6654 3321 0098 7765 4432 1109

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 9420

Lista de los 20 números sorteados:

9420 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5678 9012 3456

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 5176

Lista de los 20 números sorteados:

5176 2234 6678 0012 4456 8890 2234 6678 0012 4456 8890 2234 6678 0012 4456 8890 2234 6678 0012 4456

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del lunes 23 de febrero

A la cabeza: 3844

Lista de los 20 números sorteados:

3844 7765 1109 5543 9987 3321 7765 1109 5543 9987 3321 7765 1109 5543 9987 3321 7765 1109 5543 9987

Resultados de la Quiniela del día por provincia

Córdoba: 1276 (Sorteo nocturno)

Santa Fe: 8832 (Sorteo nocturno)

Entre Ríos: 4409 (Sorteo nocturno)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: